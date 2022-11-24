اختتام فعاليات المؤتمر التربوي بمدرسة القابسي في جرش

صابرين الطعيمات

برعاية النائب ماجد الرواشده وبحضور رئيس المؤتمر مدير تربية جرش باسم عضيبات اختتم ظهر الخميس فعاليات المؤتمر التربوي في مدرسة القابسي والذي استمر لمدة ثلاث ايام وتم مناقشة 25 ورقه نقاشية مختلفة لتعليم الصفوف الثلاثة الاولى وشارك بالمؤتمر أعضاء من البحرين والسعودية.

وكان البيان الختامي للمؤتمر يصب في مصلحة الصفوف الثلاثه الاولى من حيث التعليم ومن اهمها؛ ضرورة دمج الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبه العاديين، تطوير مهارات وقدرات المعلمين بالمناهج التربوية، تشجيع التواصل بين المعلمين والمهتمين لوضع برامج للصفوف الثلاثه الاولى.

تدريب المعلمين كي يستفيد الطالب وتخفيف الأعباء على المعلمين وتطوير منصة التواصل الاجتماعي للالعاب لطلاب الصفوف الثلاثه الاولى.

وشكر رئيس المؤتمر مدير تربية جرش باسم عضيبات في الكلمه الختامية للمؤتمر، كل من شارك في المؤتمر وقدم اي معلومة أثناء المؤتمر كما شكر الصحفيين والاعلامين الذين شاركو في المؤتمر.

وأضاف أن الصفوف الثلاثة الاولى بحاجه الى زيادة بالمعلومة كي نخرج جيل واعي ويتحمل المسؤولية.

الناىب ماجد الرواشده اشاد بتوصيات المؤتمر وقال نرجو ان تطبق جميع التوصيات لكي نخرج بجيل متعلم ومثقف .

وفي نهاية الجلسه الختاميه تم تكريم عدد من المشاركين ووسائل الإعلام وتم تكريم قناة الحقيقه الدولية ممثلة بالزميل عيسى المقابلة.