اختتام فعاليات المخيم الإرشادي الـ 25 لمديرية شباب محافظة إربد

إربد-الغد- اختتمت في بيت شباب إربد فعاليات المخيم الإرشادي الخامس و العشرين للمرشدات والذي تنفذه مديرية شباب محافظة إربد ، بمشاركة ٣٨ مرشدة، ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما واستمىت لمدة ٣ أيام متواصلة.

واشتملت فعاليات المعسكر على ورش عمل حول فنون ومهارات كشفية،نظام الطلائع والتشكيلات،أعمال تطوعية في ساحة المركز ،صيحات واناشيد وألعاب كشفية والوعد والقانون والعقد ومهارة الخيط والمسمار وغيرها من الفنون الإرشادية.

وتهدف هذه المخيمات الإرشادية إلى تجذير قيم العمل التطوعي لدى فئة الشباب، ودعم وتبني الأفكار التطوعية الشبابية والمجتمعية الخلاقة والجديدة، وتنمية الأفكار الابداعية لديهم والعمل على إطلاقها، إضافة إلى التعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية وخدمة المجتمعات المحلية.

وأكد مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني أهمية دور الحركة الكشفية والارشادية كحركة تطوعية تساهم في صقل طاقات وإمكانات الشابات وكشف مواهبهن وقدراتهن مشيرا إلى أن البرامج الكشفية والارشادية التي تنفذها المديرية تثري معلومات المشاركات وتجعلهن أكثر مهارة وقوة شخصية.

وثمنت المشاركات الدور الذي تقوم به وزارة الشباب في إقامة البرامج الهادفة التي من شأنها تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الجسدية والعقلية للأعمال التطوعية الشبابية والمجتمعية المختلفة.

وفي النهاية الحفل تم تسليم الشهادات للمرشدات المشاركات المعسكر.