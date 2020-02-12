اختتام فعاليات برنامج تبادل المعرفة العلميّة بين اليافعين

عمان- الغد– اختتمت مؤسّسة إنجاز مؤخرًا فعاليات برنامج تبادل المعرفة العلمية بين اليافعين الذي تم تنفيذه بالتعاون مع معهد MISTIالتابع لجامعة MIT التعليميّة العالميّة، حيث تضمن البرنامج تبادل للمعرفة والخبرات بين طلبة المعهد وطلبة المدارس في مجال العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة حيث تم تنفيذ البرنامج هذا العام بالتعاون مع مدرسة المشرق الدولية وفندق الفيرمونت عمّان وشركة كريم.

واشتملت فعاليات البرنامج التي استمرت لأكثر من أسبوعين على جلسات تفاعلية جمعت بين الطلبة المشاركين في برنامج تبادل المعرفة العلمية ومجموعة من الرياديين والرياديات في حاضنة أعمال إنجازmySTARTUP الذين أسسوا شركاتهم الناشئة المبنية على أفكار تتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، حيث استعرض الرياديين أفكار شركاتهم وكيفية توظيف مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا في تأسيس شركات ريادية واستثمار المعرفة العلميّة والتكنولوجيا لبناء مستقبلهم المهني.

أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي على أهمية برنامج تبادل المعرفة العلميّة مبينة أنه من أكثر الاساليب التعليمية كفاءة وفاعلية، وأضافت أنه يتم تنفيذه سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة MIT بمشاركة كفاءات عالمية مميزة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يتبادلون المعرفة مع أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة.