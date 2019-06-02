اختتام فعاليات برنامج وزارة الثقافة الرمضاني بأمسية لفرقة ابن عربي

عمان- اختتمت وزارة الثقافة، أول من أمس، فعاليات برنامجها الثقافي الذي أقيم خلال شهر رمضان المبارك بالأمسية الثالثة والأخيرة لفرقة ابن عربي المغربية المختصة بالغناء الصوفي التي أقيمت في المركز الثقافي الملكي. واشتمل البرنامج الثقافي الذي نظمته الوزارة في المحافظات على محاضرات دينية، وعروض مسرحية، ومسابقات، وندوات فكرية، وفنية، وألعاب خفة، وورش تدريبية، إضافة إلى أمسيات رمضان الصوفية التي قدمتها فرق إنشادية محلية وعربية من بينها المولوية المصرية وابن عربي المغربية، وفنانون منهم أيمن تيسير، وكارولين ماضي.

وقال وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان، في تصريح صحفي “إن شهر رمضان المبارك شكل فرصة مهمة لإرسال رسائل إيجابية تسهم في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتوطيد هذه العلاقة بهدف تعزيز القيم الإيجابية، والوحدة الوطنية”.wوأشار الى النتائج التي تحققت من خلال تنظيم هذه الفعاليات التي تتناسب مع هذا الشهر خدمة للجمهور الأردني، ومراعاة للأسرة الأردنية، والتفاعل الكبير مع هذه الفعاليات في المحافظات كافة.

وبين أن الوزارة تفكر في الاستمرار في إقامة هذه الفعاليات، ومنها الأمسيات الرمضانية، ضمن إطار مؤسسي بحيث تصبح جزءا من المشهد الثقافي المحلي، مشيدا بجهود الوزارات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المحلي التي أسهمت مع وزارة الثقافة في تنفيذ هذا البرنامج مع الوزارة الذي تجاوزت فعالياته 85 فعالية لفرق محلية وعربية.-(بترا)