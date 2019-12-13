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اختتام فعاليات دورة اللياقة البدنية الدولية

منذ 46 دقيقة

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عمان – الغد- اختتمت اليوم الجمعة  فعاليات دورة اللياقة البدنية الدولية FIFA في مقر اتحاد كرة القدم، بإشرف المحاضر الدولي كريم مالوش – مدرب اللياقة للمنتخب الوطني -.

واقيمت الدورة على مدار 5 أيام، واشتملت على محاضرات نظرية في مقر اتحاد الكرة، وعملية على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشارك بالدورة 31 مدربا من أندية المحترفين و”النسوية”، الى جانب بعض مدربي المنتخبات الوطنية وأكاديميات الإتحاد: محمد جتكر، أكرم السطري، وصفي الزويديين، أحمد طلبة، إبراهيم السقار، أمجد طاهر، لؤي العمايرة، اسامة فتحي، محمد المحارمة، فراس العجلوني، إبراهيم حلمي، خالد نمر، قيس معمر، أشرف شتات، عمار الزريقي، بلال اخلاوي، اسامة الوحش، إحسان شتيوي، بدران الشقران، علاء مطالقة، مظفر معمر، بشار بني ياسين، حسن عبد الفتاح، عماد رشاد، صلاح الجلاد، زيد الشرع، يوسف الرواشدة، رائد الجبور، محمد عيسى، رائد الظاهر، إبراهيم الشبول.

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