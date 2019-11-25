اختتام فعاليات دورة المدربين للمستوى الثاني بالجنوب

عمان – الغد – اختتمت اليوم الإثنين، فعاليات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثاني “B” بالجنوب، بإشراف المحاضر الآسيوي ديان صالح، والمساعد مرشد فطافطة.

وانطلقت الدورة قبل اسبوعين واشتملت على محاضرات نظرية بقاعات نادي خليج العقبة، وعملية على ملاعب شركة التطوير، ضمن المنهاج التدريبي الجديد لاتحاد كرة القدم الاردني، الذي تم اعتماده مؤخراً من “الآسيوي”.

وشهد حفل الختام حضور رئيس نادي خليج العقبة موفق عبد الياسين، الذي أشاد بدور سمو الأمير علي بن الحسين في دعم الكرة الاردنية، مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة لاستقبال جميع نشاطات اتحاد كرة القدم بالجنوب.

بدوره، قدم المحاضر ديان شكره لاسرة نادي خليج العقبة على حفاوة الاستقبال، وللمشاركين على التزامهم بالدورة، مشيراً الى أن انعقادها جاء دعماً من اتحاد كرة القدم لمدربي الجنوب، لتطوير خبراتهم التدريبية وتنميتها.

وشارك بالدورة 18 مدرباً، هم: مروان عقل، علاء قباعة، محمد هباهبة، عبدالله عقل، هيثم النعيمات، محمد الخطاب، محمد القصاص، محمد المدادحة، يوسف الكساسبة، يحيى الكساسبة، ناصر عادل، رعد الخلفات، عودة المراحلة، أحمد الخرشة، صهيب الخلفات، عطية عيد فرج، رامي جابر، أحمد البنا.