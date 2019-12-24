اختتام فعاليات دورة تأهيل المحاضرين الآسيوية

عمان – الغد – اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة تأهيل المحاضرين الآسيوية، بحضور الأمين العام سيزر صوبر.

وأشرف على الدورة المحاضر الآسيوي نهاد صوقار، ومساعده صالح دغش.

واقيمت فعاليات الدورة النظرية في مقر اتحاد كرة القدم، والعملية على ملاعب اللجنة البارالمبية في مدينة الحسين للشباب.

وجاء انعقاد الدورة دعماً من اتحاد الكرة للمدربين الاردنيين والعرب، لتطوير مهاراتهم بالإشراف على الدورات التدريبية، ولزيادة الكفاءة لديهم.

وحظيت الدورة بمشاركة 12 مدرباً ومدربة من: الاردن، السعودية، الكويت، مصر: محمد عبيدات، أسيل البربراوي، عبد الفتاح الشدفان، شادي القاسم، شاهر السكران، مرشد فطافطة، إبراهيم حلمي، يحيى عسيري، عبدالله القحطاني، عبد العزيز العنزي، عبد العزيز الكوت، أحمد عطيه.