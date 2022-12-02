اختتام فعاليات سباق “ايلة نصف ماراثون البحر الأحمر”

احمد الرواشدة

العقبة – اختتم اليوم في مدينة العقبة سباق “ايلة نصف ماراثون البحر الأحمر” بنسخة 17 بنجاح ومشاركة مميزة والذي نظمته الجمعية الاردنية للماراثونات تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد الذي اناب عنه محافظ العقبة خالد الحجاج.

واشتمل على ثلاث فئات تمثلت بـ نصف الماراثون (21 كم) وسباق (10 كم) بالاضافة الى سباق الاطفال، حيث انتهت جميع المسارات في ملعب تطوير العقبة والذي شهد حفل الختام وتتويج الفائزين بالمراكز الاولى من قبل المحافظ خالد الحجاج وسهل دودين الرئيس التنفيذي لشركة واحة ايلة ولينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات وفوزي مسعد عضو مجلس ادارة الجمعية و حمزة الحاج حسن نائب رئيس السلطة ،

وتم كسر الرقم القياسي للسباق ليصبح ساعة وثلاث دقائق و اثنان وخمسون ثانية

وأتت نتائج السباق كالتالي:

نصف ماراثون بشكل عام رجال (21 كم): المركز الأول: يوسف موسى 1:03:52، المركز الثاني : أحمد سمور 1:10:33، المركز الثالث : أحمد محيسن 1:11:23

نصف ماراثون بشكل عام نساء (21 كم): المركز الأول: هانويا حسبالله 1:18:43، المركز الثاني: صبرية المرادات 1:22:11، المركز الثالث: سولين جورج 1:26:33

نصف ماراثون كرسي متحرك رجال (21 كم): المركز الأول :علي السوالمة 1:17:51، المركز الثاني: بلال أبو منسي 1:32:03، المركز الثالث أحمد عرفات 1:48:00

نصف ماراثون إعاقة بصرية رجال(21 كم): المركز الأول: عبد الرؤوف الخطيب 1:25:43، المركز الثاني: سهيل النشاش 1:31:50.، المركز الثالث : محمد مصلح 1:51:55

سباق (10كم) بشكل عام رجال: المركز الأول:سعد عطية 29:48:00 دقيقة المركز الثاني :شريف محمد 30:43:00 دقيقة، المركز الثالث :عواد الشرفات 31:17:00 دقيقة

سباق (10كم) بشكل عام نساء: المركز الأول: هبة حمود 38:34:00 دقيقة، المركز الثاني: بيان هلايجة 39:35:00 دقيقة ،المركز الثالث: لمى جرادات 40:40:00 دقيقة.

سباق (10كم) كرسي متحرك رجال: المركز الأول : عبد الرحمن مخلوف 40:17:00 دقيقة، المركز الثاني : تيسير الخطيب 41:59:00 دقيقة المركز الثالث :رعد قسايمة 55:05:00 دقيقة.

سباق (10كم) إعاقة بصرية رجال : المركز الأول: نبيل مقابلة 37:39:00 دقيقة، المركز الثاني :أحمد مقابلة 42:58:00 دقيقة، المركز الثالث : معاذ الطريفي 54:48:00 دقيقة.

سباق (10كم) إعاقة بصرية نساء : المركز الأول نور مصلح 1:11:06، المركز الثاني : سيدرا الصقري 1:14:32

وجاءت نتائج سباق الأطفال كالأتي:

ذكور المركز الأول : محمد عكاوي 12:09 دقيقة، المركز الثاني :ابراهيم أبو صيام 12:09دقيقة، المركز الثالث :أحمد أبو سعيد 12:58 دقيقة

إناث المركز الأول: ملك الجعارات 15:20دقيقة، المركز الثاني: . أماني الجعارات 17:02 دقيقة، المركز الثالث : منار معيوف 17:50 دقيقة.