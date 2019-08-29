اختتام فعاليات صيف الأردن الجمعة بعروض ثقافية وفنية – جداول

عمان- الغد- يختتم “صيف الأردن” فعالياته غدا الجمعة، والتي استمرت على مدار 11 أسبوعا في مختلف محافظات المملكة بأنشطة فنية وغنائية ومسرحية شهدت حضورا واسعة من قبل المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وعكس الاقبال الجماهيري الكبير، الذي حظي به صيف الأردن- أحد مبادرات أردن النخوة، مدى النجاح الذي حققته على صعيد جذب المتابعين من مختلف الشرائح العمرية، وعلى صعيد الترويج السياحي، وتوفير فرصة للأسر والأطفال ومختلف مكونات المجتمع من الاستمتاع بفعالياته التي تشمل عروضا ثقافية وفنية واستكشاف للمواهب وعروض لموسيقات القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة في كما وفر “صيف الأردن مساحة لعرض منتجات الجمعيات الخيرية خلال فعاليات المهرجان.

وتضم فعاليات للأسبوع الأخير مشاركة الفنانين زياد صالح في عجلون، ويحيى صويص في الطفيلة، توفيق الدلو في عمان-مركز زها الثقافي في طارق، ورامي شفيق في جرش، ونداء شرارة في الزرقاء، وعمر الصقار في البترا، ومجد أيوب في عمان-مركز زها الثقافي في باب الواد، وفرقة جيتاناي في أربد، حسام ووسام اللوزي في البلقاء، وفادي رأفت في المفرق، وبشار السرحان في العقبة، وفرقة حرقة كرت في عمان-مجمع جاوا الرياضي، وجهاد سركيس في الكرك، وعامر محمد في مادبا، وحسين السلمان في عمان-مركز زها الثقافي في الزهور.

وتتوزع مناطق الفعاليات للجمعة المقبلة كما يلي:

عجلون: ساحة مركز زوار القلعة

إربد: مدينة الحسن للشباب

عمان: مجمع جاوا الرياضي في جنوب عمان ومركز زها الثقافي في كل من طارق والزهور وباب الواد

البلقاء: السلط/ساحة العين

الزرقاء: مدينة الأمير محمد الرياضية

المفرق: الملعب البلدي

مادبا: ساحة مدرسة عماد الدين زنكي

البترا: ساحة مركز البترا ومركز الزوار

معان: حديقة المدينة

الكرك: ساحة القلعة

جرش: الساحة الهاشمية

العقبة: ساحة السوق الشعبي

الطفيلة: ملعب المجمع الرياضي

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.