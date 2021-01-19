اختتام فعاليات مختبر زعل وخضرة في الزرقاء

الزرقاء- اختتمت أول من أمس، فعاليات مختبر “زعل وخضرة” التي بدأت في السابع عشر من الشهر الماضي، بعرض مسرحية بعنوان” الصندوق الأسود “بحضور مندوب وزير الثقافة أمين عام الوزارة هزاع البراري ومدير الثقافة وصفي الطويل مع الالتزام بالشروط الصحية.

وشارك في فعاليات المختبر التدريبية نحو 15 شاباً وفتاة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 سنة في الزرقاء، وأشرف عليه الفنان حسن السبايلة، فيما تكون فريق التدريب من الفنانين رانيا اسماعيل وكرم الزواهرة وموسى السطري.

وأشار الفنان السبايلة إلى أن المختبر تضمن ورشات عمل تدريبية حول كيفية الوقوف على خشبة المسرح والتعبير عن الذات وعن مكافحة العنف والتطرف والتجنيد الالكتروني.

وبينت الفنانة رانيا اسماعيل ان المختبر تميز هذا العام بالتركيز على الذكاء الانفعالي لدى المشاركين وتنميته من خلال التكنيك الفني، وكذلك التركيز على الوعي بالذات وكيفية تأثيره على الأشخاص.

وقالت إن أهداف المختبر تمثلت في تنمية المهارات الاجتماعية لدى المشاركين من خلال الوعي بالذات وتقبل الآخرين وكيفية تقديم الدعم والمساندة والوقوف مع الآخرين من أجل تقديم حلول للمشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع.

وتحدث عدد من المشاركين في المختبر عن حجم الاستفادة من التدريبات العملية والمعلومات التي ركزت على كيفية تفهم حركات الجسد والتعبير عن الأفكار والمشاعر والتحكم بالانفعالات، اضافة الى فهم ألوان الفن المسرحي وبالأخص المسرح الكوميدي.

وعرضت مسرحية ” الصندوق الأسود ” حول التفكك الأسري، الذي يقود بالنهاية الى ارتكاب العنف ضد الآخرين من قبل أفراد هذه الأسرة والذي تكون عواقبه وخيمة من خلال تعرضهم للسجن الذي يمثل عقوبة رادعة لأفعالهم السلبية العنيفة وغير المقبولة. – (بترا)