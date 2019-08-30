اختتام فعاليات مهرجان صيف الأردن في إربد والكرك والعقبة

أحمد التميمي وهشال العضايلة وأحمد الرواشدة

اربد-الكرك-العقبة- اختتمت في إربد والكرك والعقبة، مساء الجمعة، فعاليات صيف الأردن والتي تاتي ضمن مبادرة “أردن النخوة” والتي استمرت 11 أسبوعا بفقرات ومسرحيات متنوعة وبمشاركة آلاف المواطنين.

إربد

قال محافظ اربد رضوان العتوم ان الفعاليات تضمنت العديد من الفقرات الفنية والمسرحيات والاغاني الوطنية شارك فيها نخبة من الفنانين الاردنيين.

واشار الى ان الفعاليات شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين وتفاعلا غير مسبوق وكانت تلك الفعاليات تشكل ملاذا للمواطنين لقضاء وقت فراغهم.

واكد العتوم انه الجهات المعنية ستدرس العام المقبل اعادة الفعاليات بعد النجاح الكبير الذي حققته، مشيرا الى ان الفعاليات رافقه بازار للمنتوجات الريفية واخر لصنع في اربد نظمه غرفة صناعة اربد ومعرض تجاري هو الاول من نوعه في محافظة اربد نضمها غرفة تجارة اربد

وفي نهاية المهرجان كرم محافظ اربد مجموعة من الشخصيات الذين اسهموا عبر مسيرتهم الحياتية باصلاح ذات البين والسلم الاجتماعي ومنها الشيخ احمد تركي عبيدات والشيخ محمد ناجي العزام وعبد الرؤوف التل وسامي الخصاونة.

الكرك

شهدت فعاليات المهرجان في ختامها حضورا جماهيرا كبيرا . كما تخللته مجموعة من النشاطات الفنية والمسرحية والتي لاقت تجاوبا من الحضور الذي مثل مختلف مناطق محافظة الكرك .

وتضمنت فعاليات المهرجان مشاركة فنية للفنان جهاد سركيس الذي قدم وصلات غنائية من على مسرح المهرجان ، وتضمنت الاغاني مجموعة منوعة من البومات الفنان سركيس والتي نالت اعجاب الحضور من المواطنين .

كما قدمت احدى الفرق الفنية مسرحية للاطفال بالاضافة الى تقديم مجموعة من الفنانين رسومات للاطفال على الوجه .

وقال مندوب محافظ الكرك المتصرف شايش المجالي ان محافظة الكرك وهي تشهد اختتام فعاليات مهرجان صيف الاردن لتعتز بان هذا المهرجان قد اوجد حالة من الفرح الدائم بين ابناء المحافظة واطفالها ، لافتا الى ان المهرجان تميز على مدى اسابيع عديدة بروح وطنية والزخم الكبير بالمشاركة من المواطنين التواقين الى الفن الراقي والملتزم ،مؤكدا ان فكرة المهرجان وتنظيمه خلال موسم الصيف وفي مختلف المحافظات الاردنية يؤكد اهمية الفنون في حياة الناس .

وبين ان كل فعاليات المهرجان بالكرك والتي وضعت في مكان واحد وهو ساحة قلعة الكرك كانت متنوعة وبحيث انها جاءت لتلبية اذواق الناس جميعا وتشمل العروض الفنية الوطنية بالاضافة الى عروض ومهرجانات الاطفال والتي ادخلت الفرح والسعادة الى قلوب الاطفال .

من جهته، اكد مدير سياحة الكرك محمود الصعوب ان تواصل مهرجان “صيف الأردن” بهذه الحماسة والنشاط يؤشر الى اهتمام المواطنين بالفعاليات الفنية وشوقهم الشديد للمشاركة والتعرف على الابداع والفن الوطني المتميز ، لافتا الى ان المهرجان لاقى نجاحا مميزا طوال الفترة الماضية ما يؤدي الى الاستمرار في تنظيم فعاليات مهرجانات مماثلة بالمستقبل وخصوصا وان هناك تواصل من المواطنين مع اللجان المنظمة بهدف جعل المهرجات عنوانا سنويا دائما.

العقبة

اختتمت في مدينة العقبة فعاليات صيف الاردن بفقرات وانشطة ثقافية وترويحه مختلفة وسط حضور الالاف من ابناء واهالي وزوار العقبة.

واستمتع الحضور والعائلات في اخر الفعاليات بوصلات فلكورية لفرقة شباب البتراء و بعرض مسرحي بعنوان “مصباح علاء الدين” المخصصة للاطفال الذين تفاعلوا مع العرض بصورة كبيرة، واختتمت الفعاليات التي ادارها الشاعر شوكت البطوش وصلة غنائية للمطرب الاردني بشار السرحان ببعض الاغاني الوطنية الطربية والعاطفية.

وعلى هامش الفعاليات اقامت عدد من الجمعيات معرضا للمأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية بالاضافة الى عروض لمختلف الاجهزة والتشكيلات الامنية والعسكرية.

وشهدت جميع الفعاليات منذ شهرين حضور وتفاعلا جماهيريا كبيرا من كافة مناطق المحافظة وخارجها للاستمتاع بالفعاليات والفقرات التي عرضها خاصة للاطفال.