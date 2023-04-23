اختتام ليالي رمضان في محافظة المفرق 

اختتمت في محافظة المفرق اليوم الأحد، فعاليات ليالي رمضان في مجمع الأمير علي بن الحسين، بعدد من الفعاليات الثقافية والوطنية والفلكلورية وسط حضور شعبي ورسمي حاشد .

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير كرنفالات أطفال ومسابقات، إضافة إلى حفل غنائي وطني للفنان محمد رمضان وعرض مسرحي لمؤسسة إسناد للتمكين والتنمية وعرض فلكلوري شعبي .

بدوره، أكد محافظ المفرق سلمان النجادا، أن الفعاليات لاقت إقبالا جماهيرياً في أغلب ليالي رمضان، مشيراً إلى أن الفعاليات ساهمت بتوفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين وأسرهم، كما شكلت الفعاليات فرصة أمام الجمعيات والسيدات لعرض منتوجات البازارات .

–(بترا)