اختتام مؤتمر “الحركة من أجل الصحة”

عمان- اختتمت، الخميس الماضي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلاج الطبيعي بعنوان “الحركة من أجل الصحة”، الذي استمر يومين في رحاب الجامعة بمشاركة ثماني دول أجنبية وعربية، بالإضافة للجامعات الأردنية.

وفي كلمة لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات، في معرض افتتاحه للمؤتمر، عبر أن الأردن، وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أولى العملية التعليمية الاهتمام الذي يستحق سعياً للوصول إلى درجات التميز والاحتراف من خلال ورقته النقاشية السابعة حول البرامج والخطط التعليمية والأهداف، فكانت خير مرشد وخريطة طريق للعملية التعليمية في الأردن.

وركز المؤتمر على عدد من الأهداف، أبرزها تعظيم دور جامعة الإسراء كمركز أكاديمي علمي وبحثي في تخصص العلاج الطبيعي، وإتاحة فرصة للمشاركين في المؤتمر لتبادل الخبرات العلمية في مجال العلاج الطبيعي، وتأكيد دور العلاج ومكانته العالمية في المحافظة على صحة المجتمع، وإثراء خبرات طلبة العلاج الطبيعي في الجامعات الأردنية وحثهم على المشاركة في المحافل العلمية.

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوات طبية متخصصة وورش عمل شارك بها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين ومهتمين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهل الطبي.