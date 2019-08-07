اختتام مؤتمر الشباب العرب الدولي الـ 38 في عجلون

عجلون- مندوبا عن جلالة الملكة نور الحسين المعظمة رعت سمو الأميرة رجوة بنت علي حفل ختام مؤتمر الشباب العرب الدولي ال 38 والذي اطلقته مؤسسة الملك الحسين بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد في محافظة عجلون وبمشاركة 60 مشاركة ومشارك من 9 دول عربية واجنبية.

حيث أكدت السيدة هنا شاهين المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك الحسين عن اعتزازها بمشاركة الدول العربية والاجنبية، وكافة المواهب الشبابية الخلاقة التي شاركت في المؤتمر لهذا العام والذي يصب في تحقيق رؤية مؤسسة الملك الحسين، لتعزيز الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية -الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية، وتعزيز التضامن بين الشباب خاصة لاطلاق الحوار العالمي والثقافي بينهم، بما يساهم في تطوير قدراتهم في حل المشكلات، وتضمينهم لقيم التسامح والاحترام وتقبل الاخر في حياتهم، وليساهموا من خلال ما سيمتلكوه من معارف بان يكونوا قادة التغيير والابداع والانتماء في مجتمعاتهم، وان يعودوا بسلام لبلادهم بكل ما سيحملوه من قصص وصداقات، ليستمر التواصل فيما بينهم للحوار والتبادل المعرفي لعالم افضل.

حيث انطلق مؤتمر الشباب العرب الدولي في عمّان عام 1980 بمبادرة من جلالة الملكة نور الحسين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين وبتنظيم من المركز الوطني للثقافة والفنون التابع للمؤسسة، ليحمل لهذا العام شعار: ” خمسة لنوصل” – احترام، صدق، مسؤولية، تسامح وتقبل الاخر، والذي انعكس على كافة البرامج والانشطة بهدف تمكين الشباب والشابات من التعبير عن افكارهم وتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز المواطنة العالمية، وذلك عبر تبادل الخبرات وتنفيذ انشطة تفاعلية وتعليمية معاصرة قادرة على بناء روايتهم الخاصة والمساهمة في بناء مجتمعات متماسكة تقوم على مبادىء الانسانيه والعداله والديمقراطية.

واشتمل حفل الختام على معرض منوع من القطع التراثية والثقافية من الدول المشاركة، قدم به المشاركات والمشاركون معروضات حرفية والعديد من المنتجات التي تمتاز بها بلادهم والتي عكست ثقافاتهم المتنوعة، بالاضافة الى عروض فنية والتي عكست فلكلور كل دولة مشاركة، وقام الشابات والشبان باهداء الحضور اغنية جماعية باللغتين العربية والانجليزية عبرت عن قيم المؤتمر، واختتم الحفل بتكريم الرعاة والداعمين والوفود المشاركة.

عقد المؤتمر لهذا العام وعلى مدار 5 أيام في مركز زها الثقافي في عجلون ومركز شباب عجلون التابع لوزارة الشباب ، وبدعم من بلدية عجلون وتمويلكم و شركة البوتاس العربية وكريم والملكية الاردنية واكوافينا وماكدونالز ودهانات ناشيونال واورانج الاردن وهيئة تنشيط السياحة، وبرنامج تنمية المجتمعات المحلية في مؤسسة نور الحسين وبمساندة نشامى الامن العام والتوجيه المعنوي والخدمات الطبية الملكية.