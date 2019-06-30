اختتام مؤتمر وورشات عمل حول “بناء القدرات للتعاون الجامعي الدولي والتعاون البحثي”

عمان- الغد- اختتمت في الجامعة الأردنية أعمال المؤتمر الدولي وورشات العمل حول “بناء القدرات للتعاون الجامعي الدولي والتعاون البحثي” بمشاركة واسعة من الجامعات الرسمية الأردنية وعدد من الجامعات الأمريكية.

واشتمل المؤتمر الذي عقدته شبكة التعاون الجامعي الأمريكي الأردني (UCN) بالتعاون مع جامعة ولاية كارولينا الشمالية والجامعة الأردنية وبرعاية السفارة الأمريكية في عمان على عدد من ورشات العمل التدريبية والعروض التقديمية.

وقالت مديرة وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الدكتورة هديل ياسين إن المؤتمر وورشات العمل التي استضافتها الجامعة الأردنية جاءت بهدف مناقشة ودراسة سبل تقوية التعاون البحثي طويل الأمد بين الجامعات الأمريكية والأردنية وبناء شبكة قوية من التعاون البحثي بين الطرفين.

وشارك في المؤتمر مسؤولو التعاون الدولي في وزارة التعليم العالي وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة مؤتة والجامعة الهاشمية وجامعة الحسين بن طلال وجامعة اليرموك وجامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية بالإضافة للجامعة الأردنية.

وعلى مدار ثلاثة أيام ناقشت جلسات المؤتمر عدداً من المواضيع التي تهم الباحثين الأردنيين في مجال الإعداد للحصول على المنح البحثية الخارجية وإدارتها واستراتيجيات التعاون البحثي مع الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى نقاشات علمية موسعة حول أبرز مجالات التعاون البحثي والمجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك التي تخدم أهداف التنمية الوطنية في الأردن.

وركز اليوم الأول على قضايا السياسات والأداء القيادي للمؤسسة، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة دعم جهود مكاتب التعاون الدولي في الجامعات الرسمية وتطوير أدائها.

فيما انقسم المشاركون في اليوم الثاني حسب الاهتمامات البحثية الى ست مجموعات عمل بهدف تدارس أولويات التعاون البحثي وتحديد مجالات الاهتمام البحثي المشترك.

واشتمل اليوم الثالث على ورشات تدريبية ركزت على رفع القدرات ووضع سياسات وإجراءات أكثر اتساقًا للمكاتب الجامعية الخاصة بالبحوث قدمها خبراء من المجلس الوطني لمسؤولي البحوث الجامعية NCURA. وكان التوجه العام لهذه الجلسات هو وضع “البنية التحتية” اللازمة للجامعات لتكون قادرة على التنافس على المنح البحثية الأمريكية الكبرى التي تقدمها الوكالات الحكومية الأمريكية.

واتفق الحضور في الجلسة النهائية على مواصلة جهود الشبكة ونموها بإضافة أعضاء جدد من الولايات المتحدة وفتحها على الجانب الأردني أمام الجامعات الخاصة الرائدة في مجال البحوث.

وشبكة التعاون الجامعي الأمريكي الأردني تضم في عضويتها (16) جامعة أردنية وأمريكية تم توطين مكتب ارتباط لها في كل من الجامعة الأردنية وجامعة فرجينيا تك الأمريكية.