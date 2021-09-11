اختتام مثير لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول

محمد عمّار

عمان- اختتمت في ساعة متأخرة أول من أمس على ميدان نادي عمان للفروسية في مدينة الحسين للشباب، بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول، برعاية الأميرة عالية بنت الحسين رئيس الاتحاد الملكي للفروسية، وحضور الأمير عاصم بن نايف والأميرة سناء بنت عاصم.

البطولة التي جرت على مدار يومين بمشاركة 70 من الخيول العربية الأصيلةـ، شهدت البطولة تنافسا كبيرا بين مالكي الخيول الذين يتنافسون لتمثيل الأردن في المحفل العالم لكافة الفئات العمرية، وحضورا جماهيرا كبيرا مع تطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة الأولمبية.

وفي ختام البطولة قامت سمو الأميرة عالية والأمير عاصم والأميرة سناء، بتقليد الخيول الفائزة وتقديم الكؤوس لأصحابها، كما نال زياد مدروس جائزة أفضل مربي خيول في الأردن.

وأشرف على إدارة منافسات البطولة التي تتعلق بجمال الخيول وفق منظومة القوائم، الأرس، الرقبة، الظهر والأرجل، طاقم حكمان من مصر وفلسطين و3 حكام من أوروبا، حيث تعتبر هذه البطولة بمثابة المحطة التأهيلية للمشاركة في بطولتي ألمانيا وفرنسا التي ستقام خلال الفترة المقبلة، وجاءت النتائج النهائية للمنافسات على النحو التالي: