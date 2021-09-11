اختتام مثير لبطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول

محمد عمّار
عمان- اختتمت في ساعة متأخرة أول من أمس على ميدان نادي عمان للفروسية في مدينة الحسين للشباب، بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول، برعاية الأميرة عالية بنت الحسين رئيس الاتحاد الملكي للفروسية، وحضور الأمير عاصم بن نايف والأميرة سناء بنت عاصم.
البطولة التي جرت على مدار يومين بمشاركة 70 من الخيول العربية الأصيلةـ، شهدت البطولة تنافسا كبيرا بين مالكي الخيول الذين يتنافسون لتمثيل الأردن في المحفل العالم لكافة الفئات العمرية، وحضورا جماهيرا كبيرا مع تطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة الأولمبية.
وفي ختام البطولة قامت سمو الأميرة عالية والأمير عاصم والأميرة سناء، بتقليد الخيول الفائزة وتقديم الكؤوس لأصحابها، كما نال زياد مدروس جائزة أفضل مربي خيول في الأردن.
وأشرف على إدارة منافسات البطولة التي تتعلق بجمال الخيول وفق منظومة القوائم، الأرس، الرقبة، الظهر والأرجل، طاقم حكمان من مصر وفلسطين و3 حكام من أوروبا، حيث تعتبر هذه البطولة بمثابة المحطة التأهيلية للمشاركة في بطولتي ألمانيا وفرنسا التي ستقام خلال الفترة المقبلة، وجاءت النتائج النهائية للمنافسات على النحو التالي:
- فحول مواليد 2009-2013: فاز بالمركز الأول يأس الحواجز برصيد 90.88 نقطة، وحل ثانيا عاصف برصيد 90.69 نقطة، وثالثا اللورد الشوان.
- فحول مواليد 2014-2017: حل بالمركز الأول كتاني مس برصيد 91 نقطة، وثانيا بندر الخير برصيد 90.88 نقطة، وثالثا رواندورو برصيد 90.19 نقطة.
- أفراس مواليد 2004-2009: حل بالمركز الأول حور برصيد 91.44 نقطة، وبالمركز الثاني مريحة برصيد 90.13 نقطة، وبالمركز الثالث مؤيدة برصيد 88.13 نقطة.
- أفراس مواليد 2010-2013: حل بالمركز الأول ايزابيلا برصيد 91.81 نقطة، وثانيا صداقة برصيد 91.25 نقطة، وثالثا دلال الخير برصيد 90.94 نقطة.
- أفراس مواليد 2014-2017: حل بالمركز الأول اسبيرنزا مس برصيد 91.19 نقطة، وثانيا فرح النوادر برصيد 90.31 نقطة، فيما جاء بالمركز الثالث كندة البيادر برصيد 90.06 نقطة.
- أفراس مواليد 2014-2017، حل بالمركز الأول أريج ان كيه برصيد 91.75 نقطة، وثانيا العطفة برصيد 90.81 نقطة، وثالثا بشاير برصيد 90 نقطة.
- أمهار مواليد 2018، حل بالمركز الأول سلطان الأردن برصيد 91.13 نقطة، وجاء ثانيا فايز الخير بزمن 89.26 نقطة، وثالثا مشرف برصيد 88.19 نقطة.
- أمهار مواليد 2019: حل أولا حزين برصيد 90.69 نقطة، وثانيا نجم الدولة برصيد 89.88 نقطة، وحل ثالثا ماش حورما برصيد 89.13 نقطة.
- أمهار مواليد 2020: حل بالمركز الأول كرم برصيد 89.31 نقطة، وثانيا أسد الوزان برصيد 89.31 نقطة، وثالثا النشمي برصيد 89.31 ايضا.
- مهرات 2020: حلت بالمركز الأول السلطان برصيد 89.56 نقطة، وثانية سحيم برصيد 88.88 نقطة، وثالثة الشابة برصيد 87.56 نقطة.
- مهرات مواليد 2019: حلت بالمركز الأول بحيرة الزبير برصيد 92.25 نقطة، وثانية لولو برصيد 90.25 نقطة، وثالثة راما برصيد 90.13 نقطة.
- مهرات مواليد 2018: حلت بالمركز الأول دعاء الخير برصيد 91.19 نقطة، وثانية ميار برصيد 90.31 نقطة، وثالثة بيسان الوزان برصيد 89.5 نقط.
- مهرات مواليد 2020 (2 B): جاءت المركز الأول مشروق برصيد 90.13 نقطة، وبالمركز الثاني رحاب الخير برصيد 89.06 نقطة، وبالمركز الثالث الجهراء برصيد 89 نقطة.
- مهرات 2020 (2 A): فازت بالمركز الأول حنين برصيد 90.5 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني الشيخة برصيد 90 نقطة، وحلت ثالثة دانا برصيد 90 نقطة ايضا.
- الإناث المسنة: حلت بالمركز الأول ايزابيلا، وبالمركز الثاني أريج، وبالمركز الثالث حور.
- الذكور غير المسنة: حل بالمركز الأول حزين وبالمركز الثاني سلطان الأردن، وبالمركز الثالث نجم الدولة.
- الذكور المسنة: حل بالمركز الأول سلطان، وبالمركز الثاني سحيم، وبالمركز الثالث كرم.
- الإناث المسنة: فازت بالميدالية الذهبية حنين، وبالفضية شروق، فيما فازت بالبرونزية رجاء الخير.
- الاناث غير المسنة: فازت بالذهبية بحيرة، وبالفضية دعاء الخير، وبالبرونزية ميار.
- الذكور المسنة: فاز بالذهبية أكستاني، ونال الفضية يأس الحواجز، والبرونزية عاصف.