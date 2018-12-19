اختتام مسابقة “هالت برايز” العالمية في الألمانية

الغد- اختتمت في الجامعة الألمانية الأردنية المرحلة الأولى لمسابقة “هالت برايز” العالمية التي تعتبر من أكبر المسابقات للطلبة من أصحاب المشاريع الريادية وتتبني هدفا من الأهداف العالمية لبرنامج التنمية للأمم المتحدة سنويا.

وأعربت رئيس الجامعة الدكتور ة منار فياض خلال رعايتها للحفل الذي نظمه عمادة شؤون الطلبة ومكتب الاتصال مع الصناعة عن فخرها واعتزازها لمشاركة طلبة الجامعة في المسابقة للعام الثاني على التوالي، مبينة أنها فرصة غنية للشباب نحو الانخراط في مشاريع ريادية خلاقة والانطلاق نحو العالمية.

وأكدت أن الجامعة تدعم باستمرار مبادرات الطلبة لاسيما ذات الأبعاد الريادية حيث تحتضن الجامعة برنامجا ومنصة للإبداع والابتكار بهدف تحفيز الشباب على تنمية التفكير الإبداعي والخروج بمشاريع نوعية قابلة للتنفيذ.

وبيّن الريادي عبدالله أبو الشيخ أن الوقت قد حان لخلق فرص عمل جديدة من قبل الشباب. مؤكدا أن جائزة “هالت” تدعو الشباب للإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق أحلامهم من خلال تصميمهم لمشاريع مبتكرة تحدث تغييرا وتأثيرا في العالم.

بدورها قالت منسقة المسابقة الطالبة غيد روسان إن مشاركة الطلبة تعد فرصة للخروج بمبادرات وأفكار لتأسيس مشاريع ريادية وإيجاد حلول ناجحة بشتى الوسائل والسبل لموضوع العام وهو البطالة، معربة عن شكرها لإدارة الجامعة والمشاركين ولجنة التحكيم.

وأقيمت على هامش الحفل جلسة حوارية حول البطالة في الأردن وما يعانيه سوق العمل الأردني بمشاركة كل من الدكتورة فياض ومديرة وكالة (GIZ) الدكتورة ميشائيلا باورورئيس مجموعة قعوار كريم قعوار والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديما بيبي.

وقد أكد المشاركون في الجلسة أن المستقبل للشباب من خلال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتشجيعهم على إيجاد فرص عمل توائم مخرجاتهم التعليمية وإمكاناتهم وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

واستعرضت الفرق الستة المشاركة من الطلبة مشاريعهم الريادية أمام جلسة تحكيم المسابقة حيث تأهل منها ثلاث فرق للتنافس على المستوى الوطني ومن ثم الإقليمي والعالمي. وفي ختام الحفل وزّعت فياض الشهادات على المشاريع الفائزة لهذا العام.