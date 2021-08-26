اختتام معسكرات الحسين للشباب في جرش

صابرين الطعيمات

جرش- برعاية محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود وبحضور رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم اختتم اليوم برنامج معسكرات الحسين للشباب في مديرية شباب جرش.

بدوره شكر مدير شباب جرش يحيى المومني راعي الحفل ومجلس محافظة جرش وجميع الدوائر الذي ساهمت في إنجاح المعسكرات الشبابيه التي بدأت في يوم ٦/٢٦ وانتهت بيوم ٨/٢٦ واستمرت لمدة شهرين تقلى المشاركين خلالها الكثير من النشاطات وأضاف المومني انه ورغم الضروف الصحيه الساريه استطعنا من إنجاح هذه المعسكرات والحمد لله.

راعي الحفل ابو قاعود قال هذه الفئه من الشباب والتي تدعم من جلالة الملك المفدى استطاعت ومن خلال هذه المعسكرات إثبات وجودهم بجداره وانا شخصيا حضرت أكثر من معسكر وكنت أشاهد شي يرفع له القبعات وفي النهايه انقل لكم تحيات معالي وزير الداخلية والمجلس التنفيذي وابارك لكم تخرجكم جميع.

رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم قال ابارك لكم هذا الانفجار أيها هالشباب ومن هنا اوعدكم بتقديم اي مساعده يحتاجها قطاع الشباب في المحافظه كيف لا وانتم كما قال جلالة الملك انتم جيل المستقبل.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الداعمين المعسكرات وتم تكريم صحيفة الغد وعنها الصحفية صابرين الطعيمات .