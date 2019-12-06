اختتام منافسات “أيلة” نصف ماراثون البحر الأحمر – فيديو

عمان- الغد – برعاية سمو الأمير فراس بن رعد، احتفلت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan بختام اليوبيل البرونزي لفعاليات “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019” بنسخته الخامسة عشر اليوم الجمعة.

وقد حضر فعاليات انطلاقة اليوبيل البرونزي لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 وحفله الختامي عدد من الشخصيات والتي ضمت عطوفة الباشا نايف البخيت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مندوبا عن سمو الأمير فراس بن رعد، والمهندس سهل دودين الرئيس التنفيذي لشركة واحة آيلة، وحجازي عساف محافظ العقبة، و لينا الكرد مدير عام الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات.

وضم سباق “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” ثلاثة فئات وهي: سباق النصف الماراثون (21 كم) وهو الفعالية الأساسية، سباق (10 كم) “السباق الممتع”، وسباق الأطفال، والتي انتهت جميعها عند ملعب شركة تطوير العقبة، حيث شهد السباق مشاركة العدائين الأردنيين، العرب والأجانب الذين وصل عددهم إلى 3000 متسابق، حيث تم الإعلان عن النتائج الرسمية وتتويج الفائزين في ساحة ملعب شركة تطوير العقبة.

فيما صرحت لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات عن سعادتها بالسباق ونتائجه المميزة، وهنأت الفائزين والمشاركين مشيدة بنجاح النسخة الخامسة عشر.

وأتت نتائج السباق كالتالي:

نصف ماراثون بشكل عام رجال: المركز الأول يوسف موسى (1:06:12)، المركز الثاني أيمن الربعات (1:07:51)، المركز الثالث بشار الكفريني (1:09:15) ، المركز الرابع فيصل الفايز (1:09:27) ، المركز الخامس بلال الشعار (1:09:49)

نصف ماراثون بشكل عام نساء: المركز الأول هانويا حسبالله (1:22:20)، المركز الثاني صبرية المردات (1:30:59)، المركز الثالث هبة الحمود (1:39:25) ، المركز الرابع أشواق بدران (1:42:56) ، المركز الخامس كريس بيترز(1:45:10)

نصف ماراثون كرسي متحرك رجال: المركز الأول علي السوالمة (1:11:01)، المركز الثاني كمال الطوالبة (1:54:15)، المركز الثالث تيسير الخطيب (2:15:41)

نصف ماراثون إعاقة بصرية كلي رجال: المركز الأول سهيل النشاش (1:26:22)، المركز الثاني طارق تيم (1:36:27)

نصف ماراثون إعاقة بصرية كلي نساء : المركز الأول نور مصلح (2:51:28)، المركز الثاني سيدرا الصقري (2:57:27)، المركز الثالث الأء أبو خضرا (3:19:51)

نصف ماراثون إعاقة بصرية جزئي رجال: المركز الأول نبيل مقابلة (1:20:39)، المركز الثاني أحمد مقابلة (1:30:36) ، المركز الثالث أحمد أبو زيد (2:12:25)

سباق 10كم بشكل عام رجال: المركز الأول ابراهيم الصباح (30:58)، المركز الثاني شريف العطاونة (31:13)، المركز الثالث حمزة العشوش (31:25)، المركز الرابع أحمد محيسن (31:38)

سباق 10كم بشكل عام نساء: المركز الأول لما الجعارات (40:42)، المركز الثاني ناهدة البوات (41:26)، المركز الثالث سوزان الجعارات (42:37)، المركز الرابع أميرة الويدان (43:08)

سباق 10 كم كرسي متحرك رجال: المركز الأول بلال أبو منسي (41:42:)، المركز الثاني أحمد محاسنة (48:43)، المركز الثالث رائد حويطي (59:19)

سباق 10 كم إعاقة بصرية رجال : المركز الأول حسن تيم (44:20)، المركز الثاني محمد مصلح (1:28:36)، المركز الثالث محمد عبود (1:57:47)

سباق 10 كم إعاقة بصرية نساء : المركز الأول دينا عادل (1:40:22)

وجاءت نتائج سباق الأطفال كالأتي:

ذكور: المركز الأول صالح الدغيمات (17:55)، المركز الثاني راشد الجعارات (18:14)، المركز الثالث ضياء الجعارات (18:38)

اناث: المركز الأول هدى الجعارات (19:53)، المركز الثاني ملاك الجعارات (21:41)، المركز الثالث تبارك المحافظة (21:47).