اختتام منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الناشئات

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الأحد على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الناشئات تحت 14 عاما لكرة القدم.

وضمن المجموعة الأولى، تغلب 6 يارد على الأهلي 9-0، وفاز الحسين على النصر 6-0، وتفوق عمان على عمان FC

3-1.

فيما شهدت نتائج المجموعة الثانية، فوز الأرثوذكسي على البتراء 3-1، وتغلب الراية على القادسية 2-1.

وبعد نهاية الجولة، تصدر 6 يارد ترتيب المجموعة الأولى ب15 نقطة، ويليه عمان FC

12، الحسين 9، عمان 8، النصر 7،الأهلي 4.

فيما اعتلى الراية ترتيب فرق المجموعة الثانية ب 7 نقاط، الأرثوذكسي 4، القادسية 3، الاستقلال 1، والبتراء أخيرا بدون نقاط.

وحسب تعليمات البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة على مجموعتين وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث تأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدور الثاني والذي سيقام أيضاً بنظام الدوري المجزأ بين الفرق الستة، ليحصل على اللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في المقابل، تنتقل الفرق الخمسة غير المتأهلة من المجموعتين، لتتواجه بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بعيداً عن حسابات المنافسة على اللقب.

وتقام البطولة وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

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