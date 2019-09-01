اختتام منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة

عمان – الغد – أختتمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة والتي اقيمت على مدي اليومين الماضيين في صالة اليرموك في مدينة الحسين للشباب . وشارك في البطولة ما يقارب (105) لاعب من أندية ( النصر ، الاستقلال ، ابو نصر ، امانة عمان الكبرى ، دار الدواء ، حي الامير حسن و بمشاركة لاعبي الدفاع المدني).

وجاءت النتائج على النحو التالي :

فئة الاشبال

وزن 34-38 كغم : احمد خالد، قصي السخنة ، هيثم عبد العزيز

وزن 41 كغم : اسماعيل شحادة ، الياس الحسنات ، احمد فريحات

وزن 44 كغم : زيد اسحاق، رائد عثمان ، احمد زكي

وزن 48 كغم: صهيب المرافي،- زيد خالد ، احمد الحنبلي

وزن 52 كغم : تيمور بينو ،احمد الدراويش، حسن نغج

وزن 57 كغم: -صلاح ابو لحيه، ابراهيم الاعرج ، احمد شلباية

وزن 62كغم : عبد الرحمن الدراويش – محمود شريم

وزن 68 كغم : ناصر ابوعرب، يوسف قدوره، عادل مجدي

وزن75 كغم : ليث زريقات ، باسل ابوحجازي ، محمد عيسى

فئة الناشئين

وزن 48 كغم : محمد ابو العسل ، محمد ابوعرب، يزن النويه

وزن 51 كغم: احمد الصلاحات، خالد شاهين، فادي مهند

وزن 55 كغم: صلاح المرافي، احمد اللوزي، سيف شاهين

وزن 60 كغم : ياسين العتيبي، احمد عيسى ، ضرغام قاهر وزن 71 كغم: يحيى ابوطبيخ ، احمد زياد

وزن 92 كغم : يحيى احمد ، يزن الخوالي

وزن 110كغم : المعتصم الكساسبة ، اكرم قيس

فئة الرجال

وزن 55 كغم : عبد النور الذريوات، مصعب شوماخ، 3-ابراهيم ابوعرب

وزن 60 كغم : يزن محمد موسى، علاء ابو السندس، محمد امجد

وزن 63 كغم : اسلام ديرانية ، احمد جمال

وزن 67 كغم : احمد المرافي ، قصي ابو سيف، حمزة محمود

وزن 72 كغم : عمرو سعادة ، محمد عدنان

وزن 77 كغم : عبد الحافظ ابو النادي ، ليث النادي

وزن 87 كغم : – ليث محمد ، محمد ابو السندس ، محمد عبد ربه

وزن 97 كغم : باسل القاضي ، ضياء شتات

وزن 130 كغم : 1- مالك الترك ، سالم الدولات ، زيد العوامله