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اختتام منافسات دوري مراكز الأمير علي للواعدات

منذ ساعتين
عدد كبير من الواعدات المشاركات في الدوري أمس - (من المصدر)

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عمان – الغد – اختتمت أمس منافسات دوري مراكز الأمير علي للواعدات لمواليد 2005 – 2010، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتخلل الأسبوع الأخير من الدوري مهرجانا تكريميا لمراكز الوسط والشمال، احتفالا بانتهاء عملها لهذا العام وبمشاركة 400 لاعبة.
وسلمت مديرة الدائرة النسوية باتحاد الكرة سولين الزعبي والمدير الفني للفئات العمرية أليكس جيتزي، الميداليات والكؤوس على جميع المراكز، الى جانب توزيع بعض الهدايا التذكارية.
وتعتبر هذه المراكز نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبات ودعمهم وصقل مواهبهم، والاهتمام بهم منذ الصغر.

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