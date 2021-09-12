اختتام منافسات مهرجان الواعدين للفئة العمرية تحت 13 عاما – فيديو

ويهدف المهرجان والذي اتخذ هذه الصفة ليضفي جانب من المرح على نشاطات هذه الفئة العمرية، وتعزيز مستوى الانسجام في كرة القدم، إلى جانب تنمية المهارات، وتحضير اللاعبين فنياً قبل دخولهم مستقبلاً بالمنافسات الرسمية، إلى جانب تثقيفهم بمبدأ اللعب النظيف واحترام المنافس والحكام، وكذلك اكتشاف المواهب في سن مبكر، وصولاً إلى صقل شخصية الطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ومنح جميع اللاعبين المسجلين في كشوفات الأندية فرصة المشاركة بالمنافسات.

عمان – الغد – ضمن مسابقات مبادرة التصدي المجتمعية للاتحاد الأردني لكرة القدم، اختتمت مؤخراً منافسات مهرجان الواعدين لموسم 2021 للفئة العمرية تحت 13 عاما للدرجات كافة: أندية المحترفين، الأولى، الثانية، الثالثة والأكاديميات المرخصة.

ومع اختتام المنافسات، التي شملت الفئات العمرية مواليد 2008 – 2009 – 2010، وأقيمت في مناطق الوسط والشمال والجنوب مُنح جميع اللاعبين المشاركين في هذا المهرجان جوائز عينية بالإضافة إلى الكؤوس والميداليات لمختلف الفرق.

ويأتي مهرجان الواعدين، ضمن إطار مسابقات برنامج التصدي للتنمية المستدامة، والذي أطلقه الاتحاد في تموز من العام الماضي 2020، واضعاً تمكين اللاعبين الواعدين والناشئين والشباب، ضمن أولوياته الرئيسية، على الرغم من التحديات الاستثنائية المحيطة.

ويأمل الاتحاد من خلال مسابقاته، لـ “التصدي” لأبرز التحديات التي تواجه قطاع الفئات العمرية، سيما المنتسب منهم لأندية الدرجات غير المحترفة، والذين لا ينالون فرص متساوية لممارسة كرة القدم في بيئة آمنة، في ظل شح البنية التحتية ببعض مناطق المملكة، إلى جانب قلة الأنشطة التي تسهم في انخراط هذه الفئة بالمجتمع المحلي من خلال إطلاق “منافسات التصدي” الكروية.