اختتام مناورات التمرين الأردني السعودي “عبدالله 6” (فيديو)

عمان- اختتمت في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء فعاليات التمرين التزامني المشترك عبد الله/ 6 بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة السعودية الذي نفذته مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية الأردنية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء الركن صقر الحربي.

وقال قائد التمرين العقيد الركن البحري خيران بن عبد الله الرشيدي إن التمرين هدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين من خلال استمرارية تنفيذ التدريبات المشتركة في كافة التخصصات، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ العملي والسيطرة والمتابعة، وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة للأعمال الإرهابية التقليدية وغير التقليدية، إضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات المشتركة.

من جهته أكد قائد التمرين من القوات المسلحة الأردنية الرائد محمد النجادا إن هذا التمرين التزامني المشترك عبد الله/ 6 والذي شاركت فيه مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية الأردنية ووحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية يهدف الى تبادل الخبرات الميدانية بين الجانبين، والتدريب على التخطيط المشترك وتنفيذ عمليات مشتركة ضد أهداف إرهابية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية المشاركة اكتسبت الكثير من الخبرات العسكرية في هذا المضمار ما انعكس إيجاباً على تنفيذ الفعاليات والمهام المطلوبة.

واشتمل التمرين على رمايات حية بمختلف أنواع الأسلحة المستخدمة لكلا الطرفين، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية وتخليص الرهائن، واقتحام السفن باستخدام الإنزال من الطائرات العامودية والقوارب السريعة، ورماية القناصين المختلفة، بالإضافة إلى التدريب على إزالة الألغام والتخلص من الطرود المشبوهة باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة في عملية الكشف عنها والتعامل معها.

وأظهر المشاركون في التمارين دقة ومهارة عالية في تنفيذ المهام لمختلف مراحل التمرين والتي دلت على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به والقدرة على التعامل مع الظروف المختلفة.-(بترا)