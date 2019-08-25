اختتام ورشة “الإسعافات الأولية” في جامعة الحسين بن طلال

عمان- اختتمت في جامعة الحسين بن طلال/ المركز الأردني الكوري، الورشة التدريبية (الإسعافات الأولية)، التي أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأردني.

استهدفت الورشة 29 مشاركا من مرتبات الدفاع المدني، والشرطة، والدرك، ومتطوعين من الهلال الأحمر الأردني، واستمرت على مدار ثلاثة أيام بمعدل 15 ساعة تدريبية.

وتضمنت الورشة مواضيع مختلفة من خطوات التصرف أمام المصاب، والوعي، والنزيف وكيفية التعامل معه، والكسور، والحروق، وفرز وتصنيف الحالات.

أشرف على التدريب، خالد الشورة وأسامة بوبس من الهلال الأحمر الأردني، وياسمين فودة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.