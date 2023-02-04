اختتام ورشة “التكيف مع التغير المناخي بالمدن التاريخية العربية”

عمان-الغد- اختتمت أول من أمس في مدينة الشارقة أعمال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم – الشارقة)، بدعم كريم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بعنوان “التكيف مع التغير المناخي في المدن التاريخية العربية: دمج الثقافات التقليدية للبناء في التكيف مع التغير المناخي وتوجيه إدارة المدن التاريخية نحو مسارات مستدامة”.

اختتمت جلسات ورشة العمل الإقليمية بجلسة نقاش مطولة طرح المشاركون في نهايتها مجموعة من التوصيات لاستخدامها كمرجع للتخطيط والتوثيق. وشددت هذه التوصيات على الحاجة إلى زيادة الوعي بالتراث الثقافي كوسيلة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على المعارف والممارسات التقليدية. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى مواصلة الدعوة إلى إبراز التراث الثقافي ودمجه في السياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ.

كما شملت النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الورشة توضيح وقياس الفوائد الاقتصادية والمستدامة للتصميم البيئي الجيد للبيئات المبنية كنظم بيئية ضمن نهج علمي شامل؛ ودمج المناهج القيمة والتي تم وضعها من قبل المجتمع للتعامل مع تغير المناخ ضمن البرامج التعليمية، وخاصة على المستوى الجامعي؛ وأخيرا بذل جهود جماعية ومتعددة التخصصات لمعالجة ومتابعة التوصيات المذكورة من خلال بناء القدرات والمشاركة الفعالة للحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتشكل هذه النقاط والتوصيات مرجعا يوثق المرحلة الحالية، وخطة عمل يمكن الاعتماد عليها لتحديد النشاطات والخطوات المستقبلية لمكتب إيكروم والمنظمات والمؤسسات الأخرى المعنية بحماية التراث الثقافي من مخاطر التغير المناخي في المنطقة العربية.

وقد شارك في هذه الورشة خبراء من عشر دول، من بينهم عدد من الخبراء القائمين على إدارة المدن التاريخية في المنطقة العربية، بالإضافة لعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين المهتمين بمسألة التغير المناخي وأثرها على الحياة التقليدية في المدن التاريخية من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة الإسكوا (UNESCWA)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وايكوموس (ICOMOS)، وشبكة التراث المناخي (Climate Heritage Network).

وشهدت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام العديد من العروض التقديمية والتجارب العملية وجلسات النقاش الغنية حول موضوعات التغير المناخي وتأثيره على التراث الثقافي المادي وغير المادي في المنطقة العربية.