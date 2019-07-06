اختتام ورشة تعنى بكتابة النص المسرحي للطفل

عمان- الغد– اختتمت مؤسسة عبد الحميد شومان، الخميس الماضي، ورشة عمل متخصصة حول “كتابة النص المسرحي للطفل”، استمرت لثلاثة أيام متتالية، في قاعة منتدى شومان الثقافي بجبل عمان.

وتهدف الورشة التي أشرف على تقديمها كل من عماد الشاعر، وأسماء قاسم، ومفلح العدوان، وأدارتها سمر دودين؛ إلى تعريف المشاركين والمشاركات على عناصر الدراما كشكل فني، الحبكة المسرحية، الشخصيات، السياق والأجواء المسرحية، إلى جانب التعرف على ملامح النص المسرحي من خلال أنشطة تفاعلية بنائية فنية.

شارك في الورشة 19 مشاركاً ومشاركة؛ حيث ركز اليوم الأول على الجانب النظري من كتابة النص المسرحي للطفل، وتقنيات الكتابة للمسرح، وخصوصية كتابة مسرح الطفل، مع نقاش بين المدربين والمشاركين.

مشاركو اليوم الأول، توزعوا على 3 مجموعات لبناء مسودة نص مسرحي أولي؛ حيث تم اختيار أفكار مواضيع لكل مجموعة، بينما خصص اليوم الثاني لتكملة بناء النص المسرحي لكل مجموعة.

أما في اليوم الثالث، فواصل المشاركون إكمال أبحاث النصوص المطلوبة، وقراءة ما جاء فيها في ما بينهم، وتقييم نتائج الورشة، وختاماً توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة شومان، فالنتينا قسيسية، أكدت الأهمية الخاصة التي تنطوي عليها هذه الورشة، لكونها موجهة للمختصين في الكتابة للأطفال واليافعين، ما يعني أنها ستؤثر بلا شك، في المشهد الإبداعي مستقبلاً.

واعتبرت قسيسية أن الكتابة المسرحية تسهم في فتح آفاق جديدة للأطفال وترسخ لديهم القيم الصحيحة في المجتمع، لافتة إلى أهمية إيصال رسالة الطفل بطريقة مشوقة وجاذبة.