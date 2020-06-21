اختتام ورشة “ملهمون لتطوير كرة القدم”

عمان – الغد – اختتمت الجمعة فعليات ورشة عمل “ملهمون لتطوير كرة القدم”، والتي اقامها الاتحاد على امتداد الاسبوعين الماضيين، وتخللها (9) محاضرات نوعية، اقيمت عبر تقنية الفيديو “عن بُعد”، وسط مشاركة كبيرة.

وشهدت الورشة حضور ومشاركة نحو (3000) متابع من (21) دولة منذ انطلاقها في (4) حزيران وحتى اليوم الاخير الذي شهد محاضرة لافتة قدمها المدير الفني لاكاديمية الشباب في نادي اياكس الهولندي كلفين دوفري، متحدثاً عن العديد من المحاور البارزة في عمل النادي، والذي وضعه في ريادة اكتشاف مواهب كرة القدم حول العالم.

وقدمت الامين العام للاتحاد سمر نصار، شكرها وتقديرها لجميع المشاركين، الذين اسهموا بانجاح ورشة العمل، واستغلال فترة توقف نشاط كرة القدم، من خلال تقديم محاضرات نوعية تعزز تطوير الخبرات المتراكمة لدى المدرب الوطني، ولكافة المشاركين.

وأكدت نصار حرص الاتحاد المتواصل على احاطة المدرب الاردني بكافة عوامل التطوير والنجاح، وأهمية استثمار فترة التوقف من خلال عقد ورش العمل والندوات النوعية، والتي تركز على جميع الفئات، خاصة قطاع الناشئين والشباب، والذي يشكل نواة مستقبل اللعبة، ومحور التطوير الرئيسي.

من جانبه، اكد المدير الفني للاتحاد، اليكساندر جيتزي، ان ورشة العمل جاءت لتجسيد التعاون بين الاتحاد والعديد من الدول المشاركة، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع اطر العمل المشترك في الارتقاء بالمحتوى التدريبي في المنطقة بشكل عام، مقدماً شكره لجميع المحاضرين والمشاركين، الى جانب رئيس قسم التعليم في الاتحاد صالح دغش، ورئيس القسم الاداري بالدائرة الفنية علي شهاب، على الجهود الكبيرة خلال الورشة.

وشهدت الورشة سلسلة من المحاضرات، بدأها المدرب الوطني عبدالله ابو زمع بعنوان “الرؤية لأُسلوب اللعب والتدريب”، قبل ان يتناول أ.د علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية في مصر محمد العربي، موضوع “الإعداد العقلي للمباريات في كرة القدم، والإستعداد لعودة المنافسات في ظل فيروس كورونا”.

كما شارك المدير الفني للإتحاد الكويتي عبد العزيز حمادة بمحاضرة “رؤية الكرة الكويتية لأسلوب اللعب والتدريب”، ومدرب المنتخب السعودي للناشئين مشبب عمر زياد بـ”ملخص لبرنامج التدريبات الاسبوعية، وكيفية تحقيق الأهداف الفنية عبر التمارين وتوزيع الأحمال خلال الاسبوع”.

وقدم المدرب الوطني عيسى الترك محاضرة بعنوان “رؤية اسلوب وفلسفة اللعب وتطوير التدريب”، ثم عرض المدير الفني للإتحاد القطري فهد ثاني “الإتجاه الجديد في كرة القدم”، قبل ان يتحدث المدرب السوري ماهر بيرقدار عن رؤية تطوير حراس المرمى لفئة 6 – 12 عام، ليأتي الختام من الاكاديمية الهولندية الاكثر خبرة على صعيد اكتشاف المواهب.