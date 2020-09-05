اختراعان لـ”هندسة” عمان الأهلية.. والجامعة تؤسس شركة لدعم الاختراعات

عمان – قال الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية : ان الجامعة قامت بتأسيس شركة غايتها احتضان ودعم اختراعات وابتكارات الطلبة والاساتذة في الجامعة، مشيدا بالانجازات البحثية لكافة الكليات ومنها كلية الهندسة و كلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية المساندة وغيرها من الكليات .ومؤكدا على تقديم كافة اشكال الدعم والحوافز لانشطة البحث العلمي.

فيما اكد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ان الجامعة تحرز تقدما كبيرا على صعيد البحث العلمي وعلى صعيد الاختراعات للطلبة واعضاء الهيئة التدريسية مشيدا بجهود الكليات المختلفة بعمدائها واساتذتها وطلبتها وبحاضنة الاعمال، مشيرا الى جهود الجامعة غير المسبوقة في تحقيق مواقع متقدمة على التصنيفات الدولية .

وتحدث الاستاذ الدكتور بسام المحاسنة -عميد كلية الهندسة بالجامعة عن الانجازين الكبيرين اللذين حققتهما الكلية “جهاز التنفس الاصطناعي المحمول والكرسي المتحرك الحيوي” شاكرا جهود أساتذة وطلبة الكلية المبدعين. وقدم الشكر لمسؤولي الجامعة ورئيسها على تأسيس شركة ترعى اختراعات وابداعات الاساتذة والطلبة .

واشارالدكتور المحاسنة الى الاختراع الكبير للطلبة (طلال طباع، مصطفى أبو ذوابة، محمود قمحية ومؤمن الخاوندي، والذين أشرف عليهم في مشروعهم الابتكاري الدكتورالمبدع جمال إبراهيم النابلسي) ، وهو اختراع (التحكم بكرسي كهربائي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام إشارات حيوية متعددة) تقوم فكرته على كرسي كهربائي متحرك مع تقنيات تحكم متعددة بالصوت وإيماءات الرأس وضغط النفس، ورفرفة الأصابع . حيث فاز مشروع اختراعهم لعام 2020 بالمركز الأول على جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في مسابقة مشاريع التخرج السنوية والتي تنظمها نقابة المهندسين الأردنيين.

واضاف حول اختراع جهاز التنفس الاصطناعي “في ظل جائحة كورونا” وآلية عمله والتطوير الذي تم عليه ليصبح جهازا محمولا ايضا وبتكلفة زهيدة .مشيدا بهذه الانجازات المتفردة لكلية الهندسة وبكادرها وطلبتها.