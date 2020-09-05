اختراعان لـ”هندسة عمان الأهلية”

عمان – الغد – قال رئيس هيئة المديرين بجامعة عمان الأهلية، الدكتور ماهر الحوراني، إن الجامعة أسست شركة غايتها احتضان ودعم اختراعات وابتكارات الطلبة والاساتذة في الجامعة، مؤكدا تقديم كل أشكال الدعم والحوافز لأنشطة البحث العلمي.

من جهته، أكد رئيس الجامعة، الدكتور ساري حمدان، ان الجامعة تحرز تقدما كبيرا على صعيد البحث العلمي واختراعات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، مشيرا إلى الإنجازين الكبيرين اللذين حققتهما كلية الهندسة وهما عبارة عن “جهاز التنفس الاصطناعي المحمول، والكرسي المتحرك الحيوي”.

بدوره، تحدث عميد كلية الهندسة بالجامعة، الدكتور بسام المحاسنة، عن “جهاز التنفس الاصطناعي المحمول والكرسي المتحرك الحيوي”، مشيرا إلى اختراع جهاز التنفس الاصطناعي “في ظل جائحة كورونا” وآلية عمله والتطوير الذي تم عليه ليصبح جهازا محمولا، وبكلفة زهيدة. كما أشار إلى الاختراع الابتكاري “التحكم بكرسي كهربائي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام إشارات حيوية متعددة” للطلبة طلال طباع، مصطفى أبو ذوابة، محمود قمحية ومؤمن الخاوندي، والذين أشرف عليهم جمال النابلسي، وتقوم فكرته على كرسي كهربائي متحرك مع تقنيات تحكم متعددة بالصوت وإيماءات الرأس وضغط النفس، ورفرفة الأصابع.

وفاز المشروع للعام 2020 بالمركز الأول على جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في مسابقة مشاريع التخرج السنوية والتي تنظمها نقابة المهندسين.

يذكر ان مركز البحوث الدوائية والتشخيصية بـ”عمان الأهلية” أعلن عن دواء مقترح لعلاج “كورونا”، قائلا إن التجربة واجهت عدة معيقات، حيث تم التوجه لاستكمالها مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.