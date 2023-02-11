اختراق صفحة الخدمات الطبية بموقع فيسبوك

قالت الخدمات الطبية الملكية، اليوم السبت، إن أحد الأشخاص من خارج الأردن قام صباح اليوم بمحاولة اختراق (تهكير) الصفحة الرسمية للخدمات الطبية الملكية في موقع فيسبوك.

وأضافت أن المخترق استطاع بعد عدة محاولات تحميل فيديو على الصفحة، وقام مسؤولو الصفحة بحذفه مباشرة، وتم اتخاذ الاجراءات المبدئية اللازمة لحماية الصفحة من التهكير .

وقامت الخدمات الطبية الملكية بمخاطبة إدارة فيسبوك وإبلاغها بشكل رسمي بمحاولة اختراق الصفحة، وإجراء اللازم من حيث حمايتها من الاختراق، وإمكانية اتخاذ الإجراء القانوني في مثل هذه الحالات.