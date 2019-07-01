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اختفاء لاعبة سويسرية في بحيرة “كومو” بظروف غامضة

منذ 42 دقيقة

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جنيف – أكد نادي يانج بويز السويسري ، اختفاء فلوريانا إسماعيلي لاعبة الوسط بالفريق ومنتخب سويسرا ، منذ يوم السبت ، وذلك بعد وقوع حادث أثناء سباحتها في بحيرة كومو (شمال إيطاليا).

وأشار النادي السويسري في بيان مقتضب : “نشعر بالقلق الشديد، ولكننا لن نفقد الأمل بأن الأمور ستسير على ما يرام”، لافتاًُ إلى أن الشرطة ما زالت تبحث في البحيرة التي اختفت فيها اللاعبة الشابة عندما كانت بصحبة صديقة لها.

وارتدت فلوريانا (24 عاما)، من أصول ألبانية، قميص منتخب سويسرا منذ العام 2014 ، وخاضت معه مباراة ودية في آذار (مارس) الماضي أمام إسبانيا، وسجلت هدفا ذاتيا بالخطأ في شباك فريقها ، كما شاركت اللاعبة الشابة مع المنتخب السويسري في المونديال لأول مرة بتاريخه، وكان ذلك قبل 4 أعوام في كندا.

ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام الإيطالية، نزلت اللاعبة في مياه بحيرة كومو من أحد القوارب المؤجرة، ولم تظهر بعد ذلك، في الوقت الذي استغاثت فيه صديقتها بالشرطة، لتنطلق قوارب الإغاثة مباشرة لمكان الحادث لتمشيط المنطقة، دون الوصول لأي نتيجة حتى الآن. (إفي)

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