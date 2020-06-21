اختلقا قصة سلب ليسرقا منزلا.. والأمن يكشف التفاصيل

عمان-الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، إن بلاغاً ورد لإدارة البحث الجنائي قبل أيام من مالك أحد المنازل بتعرض منزله للسلب المسلح من قبل مجهولين حيث أنه عند عودته للمنزل شاهد العامل الآسيوي الذي يعمل لديه مقيداً بواسطة الحبال وقد سرقت مبالغ مالية ومصاغات ذهبية من داخل المنزل وشُكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة التحقيق في القضية.

وبالتحقيق مع العامل الآسيوي أفاد أن خمسة اشخاص مجهولين وملثمين دخلوا الى المنزل وقاموا بربطه بعد تهديده بواسطة سلاح ناري ، وقاموا بعد ذلك بسرقة مبالغ مالية ومصاغات من داخل المنزل ولاذوا بالفرار.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيقات ودراسة مسرح الجريمة، أصبح لدى المحققين أدلة تشير إلى عدم تعرض المنزل للسلب من قبل مجهولين وأن الخادم قد اختلق تلك القصة لسرقة المنزل، وبإعادة التحقيق معه اعترف باتفاقه مع صديق له من ذات الجنسية على سرقة المنزل واختلاق تلك القصة لازالة الشبهات حولهما وتقاسم ما يتم سرقته بينهما.

وتابع الناطق الاعلامي أنه عثر بحوزته على جزء من المسروقات كما وتم تحديد مكان تواجد الشريك والقي القبض عليه وضبط بحوزته باقي المسروقات وجرى تحويل القضية للقضاء .