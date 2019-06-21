اختناق 17 عاملا يوقف خطا إنتاجيا لمصنع بمليح

عمان- أعلنت وزارة العمل أنها تابعت من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية، ظروف وحيثيات حادث اختناق 17 عاملا جراء استنشاق الأبخرة المتسربة من إحدى الماكينات في فرع إنتاجي بمنطقة مليح بمحافظة مادبا تابع لمصنع ألبسة أول من أمس.

وأوضح مدير المديرية المهندس هيثم النجداوي، أن الوزارة قامت بإرسال فريق فني من مهندسين متخصصين بقضايا السلامة والصحة المهنية، أجرى كشفا على المصنع، والمكان الذي تم رصد تسرب الأبخرة منه، وجرى فحص الضاغطة التي تسببت بتسرب الأبخرة واختناق العمال، حيث جرى التأكيد على عدم العودة للعمل إلا بعد إجراء الصيانة الكاملة والتأكد من انتهاء مشكلة التسريب.

وسيجري مفتشو السلامة قياسات بيئية داخل المصنع قبل منح الموافقة على إعادة تشغيل خط الإنتاج. -(بترا)