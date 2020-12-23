اختيار أعضاء لجنتي العمل والزراعة النيابيتين- أسماء

جهاد المنسي

عمان- يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي، انتخاب اعضاء اللجان النيابية خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات، وانتخب المجلس لعضوية لجنة العمل كل من:

حسين الحراسيس

سالم الضمور

صالح الوخيان

سليمان ابو يحيى

حسن الرياطي

نواف الخوالده

عبدالرحمن العوايشه

محمد الشطناوي

سليمان الرواحنه

علي الخلايله

عيد النعيمات

فيما جرت انتخابات لجنة الزراعة والمياه والريف والبادية وفاز بعضويتها النواب:

عبدالحليم الحمود

مروه الصعوب

علي الغزاوي

جعفر الربابعه

مجحم الصقور

فادي العدوان

ناجح العدوان

جميل الحشوس

خلدون شويات

محمد العلاقة

محمد المرايات