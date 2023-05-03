اختيار الشنيك للمشاركة ببطولة العالم للريشة الطائرة

مهند جويلس

عمان- أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عن قائمة اللاعبين المتأهلين لبطولة العالم للعام الحالي، والتي ستقام في شهر آب (أغسطس) المقبل في الدنمارك، حيث شملت القائمة لاعب المنتخب الوطني ونادي بيت يافا بهاء الدين الشنيك، للمشاركة في البطولة كأول لاعب محلي يشارك بها منذ تأسيس اتحاد اللعبة في العام 1993.

وجاء اختيار الشنيك نظير إعداده من قبل اللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة من عامين تقريبا، بهدف اللعب في بطولة العالم، حيث شارك في منافسات الزوجي في كأس العالم بوقت سابق، علما بأنه يحتل المركز 51 في تصنيف البطولة من أصل 64 لاعبا مشاركا، في الوقت الذي تقدم فيه للمركز 88 بالتصنيف العالمي.

وأكد رئيس نادي بيت يافا وعضو مجلس إدارة الاتحاد نشأت دلالعه، أن النادي يحرص على توفير كافة متطلبات النجاح للاعب الشنيك بهدف تمثيل المنتخب الوطني والنادي خير تمثيل في البطولات الخارجية، موضحا بأنه حصل على 4800 نقطة في مشاركته الأخيرة ببطولة آسيا في دبي.

وبين دلالعة في معرض رده على استفسارات “الغد”، أن الاتحاد بصدد إقامة معسكرات خارجية للشنيك في الدولة المستضيفة لبطولة العالم، وفرنسا والنرويج خلال الأشهر المقبل، حيث يتم وضع خطة استعدادية قوية بهدف تحقيق نتائج مميزة في ظل مشاركة أفضل لاعبي العالم.

وأضاف: “حرصنا على تقديم كافة ما يمكن من دعم مادي ومعنوي للشنيك من أجل المشاركة في البطولة العالمية، ونتمنى زيادة الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة بالألعاب الفردية والأندية الريفية التي تحقق إنجازات كبيرة.

وكان اللاعب الشنيك (25 عاما) قد اشار في تصريحات سابقة لـ “الغد”، أن هدفه المقبل بعد المنافسة على بطولات داخلية وخارجية هو تحقيق حلم الطفولة وبلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وذلك يبدأ من شهر أيار (مايو) الحالي، بتجميع أكبر عدد من النقاط في مختلف البطولات الدولية والقارية.

وعلى صعيد منفصل، فاز عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأمين سر اتحاد الريشة الطائرة عمر بني هاني، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وذلك في الانتخابات التي جرت في دبي نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي.