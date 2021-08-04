اختيار الشهر: أفضل أجهزة الحاسوب المحمول في الأردن لزيادة إنتاجيتك في عام 2021

قد يكون اختيار الحاسوب المحمول المناسب أمرًا مربكًا في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت ترغب في العثور على الجهاز المناسب الذي يلبي احتياجاتك، ويتكيف مع أعباء عملك. أصبحت أجهزة الحاسوب المحمول الآن جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للجميع، لا سيما عندما يكون المرء دائمًا في حالة تنقل.

من الواجب مراعاة جوانب معينة عند اختيار أفضل حاسوب محمول؛ حيث تتراوح الخيارات من حجم الشاشة إلى الأداء وحتى دعم البرامج. وعلى الرغم من أن هذه المهمة قد تكون شاقة، إلا أنه من الذكاء أيضًا إدراج ما تحتاجه فعليًا من أجل الحصول على الخيار الأفضل. لكن لا تقلق؛ حيث قمنا بوضع قائمة تتضمن أفضل خيارات الحاسوب المحمول التي يمكنك شراؤها الآن.

HUAWEI MateBook D 15 (10th Gen Core i3)

يمنحك جهاز 15 HUAWEI MateBook D أفضل أداء؛ حيث يتميز بمعالج Intel Core i3 من الجيل العاشر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت. ويوفر هذا الحاسوب المحمول أفضل زوايا للمشاهدة بفضل شاشة HUAWEI FullView بمقاس 15.6 بوصة. ويتميز بسرعات اتصال الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6، بالإضافة إلى مروحة HUAWEI Shark Fin الجديدة التي تضمن تشغيله بشكل رائع.

عند توصيله بأجهزة هواوي الأخرى، يستفيد HUAWEI MateBook D15 من قوة إعداد Super Device Smart Office، باستخدام خاصية العرض على عدة شاشات (Multi-Screen Collaboration)، بما في ذلك HUAWEI Share؛ حيث يمكنك بسهولة مشاركة شاشة هاتفك الذكي على الحاسوب المحمول واستخدام التطبيقات.

ويتميز هذا الحاسوب المحمول أيضًا بتصميم “Pure Shape” البسيط من هواوي، مع هيكل معدني قوي وانسيابي لا يضيف أي وزن، مما يجعله أنحف مقارنة بأجهزة الحاسوب المحمول الأخرى في الفئة نفسها.

15s-FQ2000NE

15s-FQ2000NE هو الحاسوب المحمول المثالي لمساعدتك على البقاء متصلًا. يتميز ببطارية تدوم طويلًا، بالإضافة إلى تصميم صغير سهل الحمل مع حواف رفيعة. تم تصميم هذا الحاسوب المحمول ليبقيك منتجًا ومستمتعًا في أي وقت ومن أي مكان.

يأتي الجهاز بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وهي جيدة بما يكفي للسماح للمستخدمين بالبث والتصفح وأداء مهام متعددة في وقت واحد. يتميز معالج Intel® Core™ i3-1135G4 من الجيل العاشر بقدرته الفائقة على التعامل مع المهام الأساسية.

Dell Inspiron 14 5406

استمتع بالمناظر المتنوعة أثناء التنقل مع جهاز Dell Inspiron 14 5406 الذي يقدم تصميمًا بمقاس 14 بوصة، ويضم إمكانات جهازين في جهاز واحد. يتيح لك هذا الإعداد 2 في 1 الاستمتاع بأوضاع المشاهدة المرنة وشاشة واسعة، كل ذلك بحجم صغير وأنيق يمكنك إحضاره إلى أي مكان.

تسمح زاوية الرؤية الواسعة للشاشة للمستخدمين بمشاركة الشاشة دون فقد أي تفاصيل. يعدّ معالج Intel® Core ™i3-1005G1 الجيل العاشرالذي يأتي مع الجهاز جيدًا بما يكفي لتشغيل Windows 10 دون أي مشاكل، سواء كنت تتنقل في الحاسوب المحمول باستخدام الماوس أو باستخدام أصابعك. ويتيح تطبيق Dell Mobile Connect أيضًا دمج أجهزة الحاسوب الشخصي والهواتف الذكية بسلاسة لتحقيق إنتاجية أفضل.

Lenovo IdeaPad 130-15IKB

يعدّ جهاز Lenovo IdeaPad الحاسوب المحمول المثالي للاستخدام اليومي، وذلك بفضل طبقة الحماية الخاصة التي تساعده على الحماية من التآكل والتلف. وتساعد التفاصيل الخاصة الموجودة في الجزء السفلي من الحاسوب المحمول على زيادة التهوية لتقليل الحرارة، وبالتالي إطالة عمر الجهاز.

يمكن أن يكون المعالج Intel® Core™ i3 الجيل الحادي عشر وذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت أفضل، ولكنه جيد بما يكفي لتقديم تجربة سلسة عند تشغيل Windows 10، كما أن الشاشة عالية الدقة بمقاس 15.6 بوصة أيضًا ستمكنك من الاستمتاع بالأفلام بدقة عالية، بالإضافة إلى الصوت المحيطي الغامر الذي أصبح ممكنًا بفضل Dolby Audio.

Dell Inspiron 14 3493

يحتوي جهاز Dell Inspiron 14 3493 على كل الأشياء التي تحتاج إليها في جهاز حاسوب محمول للاستخدام اليومي: قارئ بصمات أصابع آمن، ومجموعة متعددة من المنافذ، وتصميم رائع يمكنك استخدامه في أي مكان. ويمكنك أيضًا اختيار الحصول على جهاز notebook مع Windows 10 Pro، مما يتيح لك الاستفادة الكاملة من نظام التشغيل وبخاصة للعمل، بما في ذلك دعم Dell Mobile Connect الذي يوفر وصولًا كاملًا إلى هاتفك الذكي عبر شاشة الحاسوب المحمول.