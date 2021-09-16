اختيار القائمة الأولية لمنتخب السيدات لكرة السلة

عمان – الغد- أعلن اتحاد كرة السلة اليوم الخميس، بالتوافق مع المدير الفني لمنتخب السيدات فيصل النسور، القائمة الأولية المستدعاة للإنخراط في تدريبات المنتخب التي تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل، في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في كأس آسيا “المستوى B”، الذي تستضيفها الاردن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وضمت القائمة 21 لاعبة، هن: فرح أبو عابد، لانا صناع، ليليانا أبو جبارة، تالا شحاتيت، جوانا حداد، زارا النجار، دانا فضة، ماريا الحن، فرح الشياب، جانسيت يالتشين، رشا عبده، عنود العاصي، سمانثا كيال، ماسا نوباني، جينا سرية، سلمى غنيم، جولي سروجي، جويل هلسة، ذكرى شحادة، روبي حبش، يارا حمادة.

وسيجتمع اتحاد كرة السلة مع المدير الفني فيصل النسور خلال اليومين المقبلين، لتسمية كافة أعضاء الجهازين الفني والإداري، كما سيتم بحث خيارات الإستقرار على اللاعبة المحترفة، وبما يخدم تطلعات المرحلة المقبلة.