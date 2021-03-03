اختيار الكراسنة من “تربية اليرموك” رئيسا لتحرير مجلة العلماء العرب للعلوم الإنسانية والاجتماعية

اربد- الغد– اختار المجلس الأعلى للعلماء العرب، الدكتور سميح كراسنة من كلية التربية بجامعة اليرموك، رئيسا لتحرير مجلة العلماء العرب للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

المجلس الأعلى للعلماء العرب، هو مؤسسة علمية مستقلة حقيقية ومعتمدة عربياً وعالمياً، تأسس على أيدي كوكبة من العلماء العرب حول العالم، يمتاز باستقطابه للعلماء والخبراء والباحثين العرب في كافة المجالات العلمية والبحثية.

ويعمل المجلس على استثمار طاقات هؤلاء العلماء وخبراتهم من أجل تقديم خدماتهم المتميزة النظرية والتطبيقية لهم وللمؤسسات التعليمية والعلمية والمهنية المتخصصة وفقاً لمعايير الجودة العالمية الحديثة بالطرق التكنولوجية المعاصرة.

ويتخذ المجلس من ولاية مينيسوتا الأمريكية، مقرا رئيسا عالميا له، فيما يتخذ من العاصمة عمان مقرا اقليميا في الوطن العربي .

يذكر ان الكراسنة سبق له وأن عمل مديراً لمركز ضمان الجودة والاعتماد في جامعة اليرموك، وعضواً في هيئة تحرير المجلة الأردنية في العلوم التربوية، وعضواً في اللجنة القطاعية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو هيئة استشارية في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، الصادرة عن الجامعة الإسلامية بغزة.