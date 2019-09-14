اختيار رويضان رئيسا فخريا لجمعية الثقافة الرياضية

عمان – الغد – منحت الهيئة التأسيسية للجمعية الرياضية الثقافية الأردنية، رئاستها الفخرية للدكتور عاطف رويضان مدير عام مدينة الحسين للشباب، الذي عبر عن فخره واعتزازه بثقة الجمعية، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن الظن بتفعل أنشطة جمعية الثقافة الرياضية في شتى المجالات وعقد العديد من اتفاقيات الشراكة مع كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص.

وكانت الزميلة د.منال بزادوغ رئيسة الجمعية ترأست وفد الهيئة التأسيسية، الذي ضم حسن مسعود النائب الأول للرئيس، م. صالح الغويري – النائب الثاني، محمد أديب الدسوقي أمين السر، مصطفى الفاعوري أمين الصندوق، د. زياد الرميلي رئيس الجنة الرياضة، البطلة البارالمبية مها البرغوثي رئيسة لجنة المرأة، د. اياد الملاح رئيس لجنة العلاقات العامة والصحة والزميل محمد قدري حسن الناطق الإعلامي.

والتقى الوفد د.عاطف الرويضان في جلسة نقاش عام، نقلت د.منال بزادوغ خلالها قرار الهيئة التأسيسية للدكتور عاطف رويضان باختياره رئيسا فخريا للجمعية، مؤكدة ثقة الهيئة التأسيسية بأن هذا الاختيار يعكس احترام وتقدير جمعية الثقافة الرياضية للخبرات المتراكمة المتنوعة التي يملكها د.رويضان، وتقديرا لحرصه على دعم أنشطة الجمعية وإيمانه الراسخ بأهمية مفهوم ومصطلح الثقافة الرياضية، ولما يتمتع به من شبكة علاقات عامة وأنشطة داخل وخارج المملكة.