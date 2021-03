اختيار شركة أرتشيليك واحدة من أكثر الشركات استدامة في العالم

عمان – صنفت شركة آرتشيليك – إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية التي تشمل العلامات التجارية العالمية مثل Beko و Grundig – في المرتبة الرابعة والثلاثين بحسب مؤشر Global Knights 2021 الذي يضم 100 شركة. و بحسب التصنيف، أصبحت الشركة من أكثر الشركات استدامة في العالم.

ويقيس مؤشر Corporate Knights 2021 – وهو في الترتيب السابع عشر بين التصنيفات السنوية لأكثر 100 شركة استدامة – أداء 8.080 شركة تفوق أرباحها المليار دولار. ويعتمد في ذلك على عدة مؤشرات تعكس النواحي البيئية والاجتماعية و الحوكمة. هذا وتمتاز قائمة الـ 100 شركة الأكثر استدامة بالأداء المالي غير المسبوق و تقود السباق نحو اقتصاد محايد للكربون.

وتمكنت شركة آرتشيليك – التي تعمل في 150 دولة وتتبنى الاستدامة في كل أعمالها مع رؤية

“Respecting the World, Respected Worldwide” – من تحقيق إنجازات هامة، أبرزها تحييد الكربون في الانتاج العالمي في العامين 2019 و 2020. كما تمت تسميتها “ Industry Leader” بالتصنيف الخاص بالأجهزة المنزلية المُعمرة ” Household Durables” وذلك للعام الثاني على التوالي بحسب مؤشر داو جونز للاستدامة. كما أن أهداف تقليل الانبعاثات الموضوعة التي وضعتها الشركة للعام 2030 تم الموافقة عليها من قبل مبادرة Science Based Targets Initiative SBTi تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس ” well – below 2°C.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة آرتشيليك هاكان بولجورلو قائلاً: ” نشعر بالفخر أننا في المرتبة الرابعة والثلاثين في مؤشر Corporate Knights 100 العالمي، حيث تم تصنيفنا من بين الشركات الأكثر استدامة في العالم. وأضاف: يُعتبر ذلك إنجازا حقيقياً لنا ولكل موظفينا. كما أننا سُعداء بالمكانة التي حققتها الشركة في مجال الاستدامة وأننا أصبحنا أنموذجاً يُحتذى به لبقية الشركات. ونؤكد بدورنا استمرار اتباع نهج الاستدامة الذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة لتطوير والاستدامة Sustainable Development ، إضافة إلى سعينا تطوير منتجات صديقة للبيئة وإتاحتها لتشجيع الآخرين على تبني نمط حياة أكثر استدامة.