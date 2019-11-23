اختيار عمان عاصمة التنوير للعام 2019

عمان – اختارت الرابطة العربية للتربويين التنويريين، مدينة عمان، عاصمة التنوير للعام 2019، وذلك في احتفالية نظمتها مساء اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي.

وجاء اختيار عمان هذا العام من قبل الرابطة بعد اختيار تونس عام 2017، والرباط 2018 استناداً لما قامت به فرق عمل الرابطة من رصد ومتابعة للمشاريع والبرامج المتعلقة بالتنوير داخل الأردن.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي في كلمة له خلال الاحتفالية، “إن عمان أسست في مطلع القرن العشرين على التنوير القائم على الوسطية والقبول بالتنوع والتسامح والعيش المشترك، واليوم تتكئ على إرث كبير من الخبرة الثقافية في إدارة التعدد والتنوع وفي بناء القيم الثقافية المشتركة.

وأضاف “لا توجد عاصمة في المنطقة راكمت من خبرة في إدارة التنوع الثقافي كما فعلت عمان، ولا توجد مدينة في الإقليم حافظت على التوافق الثقافي بين المقييمن فيها كما يفعل الأردنيون اليوم، ولا تجربة مماثلة لممارسة التنوير باعتباره فعلاً ثقافياً يمارسه الناس في سلوكهم اليومي كما هو الحال في تجربة عمان المعاصرة”.

وأكد الدكتور الطويسي التزام وزارة الثقافة بالقيم الأردنية في تعزيز قيم الوسطية الثقافية من خلال سعيها لبلورة هذه القيم عبر رؤية تقوم على الانتقال بالاشتغال على الثقافة من النخب إلى الناس عامة، أي المزيد من التمكين الثقافي للمجتمعات، وحماية الحقوق الثقافية لكافة الفئات، وتدشين حالة من الحماية الثقافية المنتجة، وتوظيف الابداع والابتكار الثقافي لتقديم المزيد من الحلول الثقافية”.

ونوه الوزير إلى أهمية التكيف الثقافي الإيجابي مع التحولات التكنولوجية وتحديداً الرقمية، وبناء سلسلة من شبكات الاتصال الثقافي الموجهة نحو الداخل والإقليم والعالم.

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء الرابطة الدكتور المحبوب عبد السلام، إن الرابطة التي تعقد اجتماعها الرابع في عمان التي شهدت ميلاد الرابطة تهتم بعالم التنوير والمعايير المشتركة التي من الممكن أن تكون رأياً عاماً في المسائل المتعلقة بالمناهج، والتربية، مضيفاً أنها تضم طيفاً واسعاً من العرب العاملين في مجال التنوير.

وأشار إلى أن اختيار مدينة عمان كعاصمة للتنوير العربي هذا العام من قبل مجلس الأمناء، جاء تقديراً للدور المهم الذي يقوم به الأردن في الثقافة والتنوير، واستناداً للتقرير الذي أعده فريق الرابطة. وعرض المشرف على تقرير حالة التنوير في الرابطة الباحث عبد الله الجبور خلال الاحتفالية إلى تقرير حالة التنوير 2019 الذي أختيرت بموجبه عمان كعاصمة للتنوير، مبيناً “أن التقرير يقرأ الحالة التنويرية، بمكونات أساسية هي؛ راهنية التعليم، والتجديد الديني، وجهود المجتمع المدني في التنوير، والحالة الثقافية والإنتاج الفكري”.

وقال إن “الأردن سعى باستمرار لاختراق حاجز عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالسلام والاعتدال، وساعدته في ذلك حالة الهدوء في احتضان وإيجاد مساحات عمل للمجتمع المدني، وبرامجه التربوية والتعليمية”.

واشتملت الاحتفالية التي أقيمت ضمن الاجتماع السنوي للرابطة الذي جاء بعنوان “التنوير وصناعة المستقبل” على معرض للكتاب التنويري.

وفي نهاية الحفل، سلم رئيس مجلس أمناء الرابطة، وزير الثقافة باسم الطويسي درع عمان مدينة التنوير للعام 2019.

–(بترا)