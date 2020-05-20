اختيار عميد كلية الصيدلة بـ”الشرق الأوسط” كمحرر مشارك لمجلةPharmacy Education العالمية

عمان – اختارت مجلة التعليم الصيدلاني Pharmacy Education التابعة للاتحاد العالمي للصيادلة FIP، عميد كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور عمار المعايطة، كمحرر مشارك Associate Editor، وذلك عقب جولة تقدمت فيها للانضمام لعضوية الهيئة التحريرية، العديد من الطلبات لمرشحين من كافة انحاء لعالم.

وتعد مجلة Pharmacy Education، التي تأسست عام 2000 تحت مظلة الاتحاد العالمي للصيادلة، من أهم المجلات العلمية الدولية والمحكمة، التي تهتم بنشر الأبحاث والسياسات التي تعمل على تطوير التعليم الصيدلاني، إضافة إلى سعيها الدائم لبناء شبكة علمية للتواصل بين الأكاديميين والباحثين والصيادلة الممارسين في التعليم المهني والصيدلاني، مع التركيز على طرق التعليم والتعلم الجديدة والريادية، وتطوير الخطط الدراسية الخاصة بكليات الصيدلة، وربطها مع نتاجات التعلم العالمية التي يحتاجها صيادلة المستقبل، إلى جانب وضع السياسات التي تعمل على تنمية القوى العاملة العالمية لمهنة الصيدلة، فيما تعتبر المجلة مصنفة عالميا في قاعدة بيانات Scopus و Clarivate – Web of Science.

تجدر الإشارة إلى أن كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، كانت قد أطلقت العام الماضي برنامج بكالوريوس الصيدلة البريطاني المشترك MPharm الأول من نوعه في المنطقة مع جامعة ستراثكلايد البريطانية، والمصنفة في المرتبة الأولى على مستوى بريطانيا، والذي يتيح للطالب الأردني والعربي دراسة البرنامج بشكل مشترك بين الكليتين، وذلك على شكل 3+2، إذ سيقضي الطالب أول ثلاث سنوات دراسية من البرنامج في جامعة الشرق الأوسط، ثم يكمل السنتين الأخيرتين من البرنامج في بريطانيا، ليحصل على شهادة مشتركة بين الجامعتين.