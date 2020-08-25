اختيار لاعبي منتخب التايكواندو للتصفيات الآسيوية في كانون الأول والثاني المقبلين

عمان – حدد اتحاد التايكواندو، شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) المقبلين، موعدا لتنظيم فعاليات التصفية، لاختيار لاعبي المنتخب الوطني الذي سيمثل الأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد أعاد تنظيم برامجه، قبل أن يحدد شهري كانون الأول وكانون الثاني المقبلين، موعدا لإجراء منافسة بين عدد كبير من اللاعبين، لاختيار 4 لاعبين (لاعبان ولاعبتان)، لتمثيل المنتخب في التصفيات الأولمبية التي يتطلع اليها الاتحاد بأهمية كبيرة، للوصول إلى اولمبياد طوكيو.