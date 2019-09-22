اختيار 40 سيدة من عمّان والجنوب لتدريبهن على العمل عبر التكنولوجيا

عمان- تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، اطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، يوم الخميس الموافق 19 أيلول، الخطة التنفيذيّة لتطبيق مبادرة سيدات الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “SHETECHS”، بحضور المهندسة ربى الزعبي مستشار الرئيس للسياسات العلمية وتطوير البرامج في الجمعية العلمية الملكية مندوبة عن صاحبة السمو الملكي، وعدد كبير من السيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وخلال حفل الإطلاق، أكدت عضو هيئة المديرين في جمعية “انتاج” ربى درويش، أن الرجل هو الداعم الرئيسي لأي مبادرة تُعنى بالمرأة، فلا تستطيع المرأة العمل بمعزل عن الرجل ضمن العملية الإنتاجية في المجتمع، على حد وصفها. وقالت درويش ان المبادرة ستبدأ من خلال مسابقة، يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف اختيار الإناث اللاتي يستطعن العمل من خلال التكنولوجيا، موضحة ان جزء من هذه المسابقة سيختص بالبرمجة، وجزء بالأمن السيبراني، وجزء آخر سيتعلق بالمهارات الأساسية.

كما وأشارت إلى ان هذه المسابقة ستعمل على تمكين الجمعية من اختيار 40 سيدة من العاصمة عمان ومحافظات الجنوب، منوهة إلى ان الإناث اللاتي سيتم اختيارهن سيشاركن في برنامج تدريبي مدته 3 شهور ضمن مراكز معتمدة. وتقدمت درويش بالشكر للداعم الرئيسي لإطلاق المبادرة وهي الجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، مبينة ان هذه المبادرة تعتبر ركيزة أساسية لتمكين وإدماج السيدات في العملية الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان مبادرة “SHETECHS” تأتي بناءً على المبادرة الملكية “ريتش” 2025، التي تهدف الى زيادة نسبة توظيف المرأة في القطاع لتصل الى 50 بالمئة بحلول عام 2025، منوها الى ان “انتاج” تسعى وبمشاركة جميع الجهات للوصول الى هذا الهدف بزيادة نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد. وأشار المهندس البيطار، الى ان الإناث اللاتي سيتخرجن من هذه المبادرة سيصبحن قيمة مضافة لأي شركة يعملن فيها وذلك لامتلاكهن المهارات اللازمة والتي يطلبها سوق العمل في مجالات البرمجة والأمن السيبراني.وتقدم البيطار أيضا بشكره لـ المبادرة الجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” ولشركة “كلمنتينة” على رعايتهما للمبادرة.

ويشار الى ان الخطة التنفيذيّة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي انعقد في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بدعم من GIZ، تقوم على اختيار 40 مهندسة ومبرمجة من العاصمة عمّان ومحافظات الجنوب بواقع 20 سيدة من عمان و20 من محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وذلك لمساعدتهم عبر تأهيلهن للعمل من خلال العمل عبر التكنولوجيا.

وتعتبر مبادرة “SHETECHS”منصة تجّمع القيادات النسائيّة والعاملات في القطاع نحو تحقيق أولويات محددة تؤدي إلى زيادة تمكين النساء المتخصصات في تكنولوجيا المعلومات وخاصة في جميع محافظات المملكة.