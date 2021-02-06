اختيار 8 لاعبين لتمثيل المنتخب الأولمبي للتايكواندو

عمان- اختار اتحاد التايكواندو 8 لاعبين لتمثيل المنتخب الأولمبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021.

وشهدت صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اليوم السبت، منافسات تصفية المنتخب بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة، جرى خلالها اختيار 8 لاعبين في مختلف الأوزان (4 لاعبين و4 لاعبات)، وهم صالح الشرباتي (وزن 80 كم)، زيد كريم (وزن 68 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، زيد حلواني (وزن 58 كغم)، واللاعبات جوليانا الصادق (وزن 67 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم)، ملاك حياصات (وزن 57 كغم)، أنوار الزيود (وزن 49 كغم).

وأكد أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي للاتحاد، فيصل العبداللات، أن اختيار اللاعبين واللاعبات جاء بعد فوزهم في المباريات التي جرت اليوم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، سيختار لاحقا 4 لاعبين (لاعبان ولاعبتان) من الثمانية الفائزين في تصفيات اليوم، لتمثيل المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد التي تبدأ في عمان خلال الفترة من 14 إلى 16 أيار المقبل.