اخر تطورات موجة الحر التي تؤثر على المملكة

تُشير الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة خاصة لتحركات الكتل الهوائية بأنه يُتوقع استمرار توضّع الكُتلة الهوائية الحارة والقادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية فوق بلاد الشام والمملكة، وينتج عن ذلك استمرار تأثر المملكة بالتأثير المُرتفع للموجة الحارة خلال الأيام القادمة.

وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس، بحيث يبقى الطقس حاراً و جافاً بوجهٍ عام في كافة مناطق المملكة، مع تحوله لشديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة و العصر حيث تُلامس درجات الحرارة حينها الـ 40 درجة مئوية في بعض المدن بما في ذلك بعض أحياء العاصمة عمّان.

وتشير الخرائط الجوية وفق طقس العرب لتراجع حدة الموجة الحارة اعتبارا من يوم الجمعة القادمة بحيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل العظمى في العاصمة عمان بحدود 33 درجة مئوية.