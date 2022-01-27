اخلاء 48 اسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض

قالت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس ان كوادرها، تمكنت منذ بداية المنخفض الجوي وحتى صباح اليوم، من تأمين واخلاء نحو 48 أسرة و5 أشخاص في مختلف مناطق المملكة وزودتها باحتياجاتها من المواد التموينية والمستلزمات الضرورية الاخرى من ملابس واغطية.

وبحسب غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، فقد رفضت أسرة تسكن في خيمة غرب عمان اخلائها إلى شقة مفروشة، فيما تم تزويدها بالاحتياجات اللازمة.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية، أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، ان الوزارة عممت على جميع المديريات في الميدان بالمحافظات والألوية كافة، بضرورة التنسيق بين غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية في مركز الوزارة، والجمعيات الخيرية الفاعلة التي تقع ضمن اختصاص كل مديرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم أية اغاثة او احتياجات خلال الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة.