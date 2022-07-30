اخماد حريق بأشجار حرجية في الكورة

أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد وكوادر حراج زراعة الكورة اليوم السبت، حريقا شب في موقع حراج كفر عوان بمنطقة صيرة زيد جنوب لواء الكورة.

وقال مساعد مدير زراعة الكورة المهندس فراس بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الحريق أتى على نحو 10 دونمات من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة.

وأشار إلى أن سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني وجهود كوادر الحراج حالت دون امتداد الحريق إلى مساحات أوسع ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية من خلال اتباع الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق في الغابات. بترا