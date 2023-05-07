ادارة الفيصلي تؤكد العمل بشفافية وعلى اساس ديمقراطي وتشكر الجغبير

عمان -الغد- اصدرت ادارة النادي الفيصلي اليوم بيانا، اكدت فيها التزامها بتعزيز الشفافية والنزاهة، موكدة ان جميع القرارات يتم اتخاذها على اساس العمل الديمقراطي، وقدمت الشكر لعضو الادارة المستقيل لانا الجغبير.

وتاليا البيان الذي صدر على صفحة النادي.

“يحمل مجلس إدارة النادي الفيصلي على عاتقه مسؤولية تعزيز الشفافية والنزاهة في جوانب عمل النادي كافة، سواء المالية او الإدارية، والتي تعد من القيم الأساسية التي يجب ان يتركز عليها العمل الرياضي.

وتؤكد الإدارة أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها، تتم بناء على اساس العمل الديمقراطي وبالتصويت وبموافقة الأغلبية من أعضاء المجلس او الأعضاء كافة، في حين تم التوافق على خطط إدارية واقتصادية للنادي بما يخدم مصلحة النادي الفيصلي حيث قام مجلس الإدارة الحالي بمعالجة العديد من العقبات وسداد بعض المبالغ المترتبة على النادي ويجري العمل على سداد المبالغ الأخرى ضمن خطة عمل محكمة قائمة على مبدأ التشاركية والتناغم في العمل بين أعضاء المجلس كافة، والتي تكللت مؤخراً بانجازات عديدية ومنها حصول النادي على الرخصة الاسيوية.

وفي هذا الصدد، ناقشت الإدارة ضمن اجتماعها اليوم استقالة الزميلة عضو مجلس النادي الفيصلي، لانا الجغبير، وجرى الموافقة عليها وفق الأصول.

وإذ يعتبر مجلس إدارة النادي الفيصلي أن استقالة أي عضو في مجلس النادي خسارة للنادي، إلا أن إدارة النادي تؤكد على أنها تحترم رأي الزميلة الجغبير، كما تؤكد أنها ستعمل جاهدة على تحسين جميع جوانب عمل النادي والمحافظة على مصالحه.

واذ يؤكد مجلس الادارة بأنه ملتزم بتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع جوانب عمل النادي، وسيواصل العمل بكل جدية لتحقيق أهداف النادي وخدمة مصالح النادي .

ويتقدم المجلس بالشكر والتقدير للزميلة الجغبير على خدمتها المثمرة للنادي طيلة الفترة الماضية، متمنين لها التوفيق والنجاح”.